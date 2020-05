Sitrajur denunció penalmente al secretario de Trabajo de la provincia

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro realizó una denuncia penal contra Jorge Stopiello, actual secretario de Trabajo de la provincia, por el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según el gremio se verifica en dos hechos.

"El primero cuando el Secretario de Trabajo suspende sin tener facultades para ello, una reunión paritaria acordada por las partes (Sindical y patronal) que debió realizarse el 16 de abril del corriente año y que sin el consentimiento de ninguna de ellas, la suspendió inexplicablemente, aun cuando el día anterior se había comunicado con el Sitrajur y hasta remitido la plataforma en la que se iba a realizar la videoconferencia paritaria".

El restante "ocurrió el 23 de abril del corriente año cuando Stopiello por nota informa que no va a convocar a reunión paritaria, siendo que su función de acuerdo al Artículo 7 de la ley 5009 es solamente el de fijar la fecha en un período de diez días hábiles".

En la presentación realizada ante el fiscal jefe de Viedma, Juan Peralta, indican que "en ambos casos actuó en contra de lo dispuesto por la Ley 5009 de convenio colectivo con el agravante de que niega un espacio democrático para discutir condiciones de trabajo en un contexto muy complejo en el que el diálogo es fundamental para preservar la salud de trabajadores, su grupo familiar y el de las personas que concurren a tribunales".

Sitrajur indicó que el funcionario no los atiende "ni por teléfono" y que "la recurrente negativa de Stopiello ha obligado al Sindicato a efectuar la denuncia ante la gravedad de la actitud del funcionario que no sólo contraviene a la ley 5009, sino también el Convenio 177 de la OIT, y atenta gravemente contra los fundamentos de la creación de la secretaria, dejando a los trabajadores librados a la suerte de una patronal que no duda en avanzar sobre derechos conquistados con lucha".