El cuerpo encontrado en Península San Pedro pertenecía a un hombre que era buscado en Bariloche: ¿quién era?

Identificaron el cuerpo encontrado en Península San Pedro: era un hombre que había salido a pescar y estaba desaparecido

La Península San Pedro de Bariloche quedó marcada por un impactante hallazgo cuando el lunes se alertó por la presencia de un cuerpo flotando en el agua. A 24 horas del hecho, se logró confirmar que se trataba de un hombre y también se reveló su identidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se investiga la causa de muerte y están a la espera de los resultados de autopsia. Se estima que pudo haber sufrido una caída desde gran altura.

Quién era el hombre que apareció muerto en Bariloche

En las primeras horas de este 21 de abril se pudo conocer que el cuerpo pertenecía a Leonardo Ruhl, un vecino de Bariloche. Trascendió que pudo ser identificado gracias al aporte de unas personas que aparecieron en el sector en su búsqueda.

Fuentes oficiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que el cuerpo fue hallado en una zona de peñasco, cerca del lugar conocido como La Tabla.

El hombre fue visto por última vez con vida el domingo por la noche, cuando salió de su domicilio indicando que iba pescar. Aparentemente era una práctica que hacía habitualmente, pero esta vez su salida terminó con el hallazgo de su cuerpo.

El hallazgo del cuerpo en Península San Pedro

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de La Tabla. El aviso lo realizó una persona que transitaba por el lugar cerca del mediodía.

En el lugar intervino personal de la Prefectura Naval Argentina, que llevó adelante el operativo para retirar el cuerpo del agua. El procedimiento estuvo supervisado por el fiscal de turno, Guillermo Listas, quien se hizo presente en la zona tras ser notificado.

Una vez rescatado, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital zonal de Bariloche, donde se dispuso la realización de la autopsia. Los resultados se revelarán este martes, aunque se estima que el hombre pudo haber caído desde alguna zona en altura.