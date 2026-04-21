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Política

Javier Milei rindió tributo a Francisco en el Santo Sepulcro al cumplirse un año de su partida

En el epicentro de la fe cristiana, Javier Milei recordó a Francisco a un año de su muerte. El Presidente calificó al Sumo Pontífice como el "argentino más importante de toda la historia" y realizó un minuto de silencio en el Santo Sepulcro antes de cerrar su gira oficial.

Redacción

Por Redacción

En el marco de su agenda oficial por Israel, el presidente Javier Milei encabezó un homenaje al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Francisco. El mandatario eligió la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, para honrar la memoria del Papa argentino en el sitio más sagrado para la cristiandad.

Acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el jefe de Estado ingresó al templo y se dirigió al interior de la tumba de Jesús. Allí, encendió una vela conmemorativa y realizó un minuto de silencio.

Gestos y mensajes en la Ciudad Vieja

Pese a las marcadas diferencias en materia de pensamiento económico que mantuvieron, Javier Milei destacó la honestidad intelectual del Sumo Pontífice y dejó plasmado un mensaje personal en el libro de visitas del santuario.

Durante la recorrida, la delegación fue guiada por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli bajo un estricto operativo de seguridad. Tras la ceremonia, el mandatario interactuó con los presentes, saludó a un niño que portaba una bandera argentina y se fotografió con su custodia local.

El mensaje de Javier Milei en redes sociales

Al regresar a su hotel, el mandatario utilizó su cuenta en la plataforma X para recordar su primer encuentro en el Vaticano con un mensaje sobre la figura de Su Santidad: «Aquí con el argentino más importante de toda la historia… Abrazo a la distancia Santo Padre», sentenció el presidente.

La actividad de Milei en la región continuará con una nueva visita al Muro de los Lamentos antes de su regreso definitivo al país.


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En el marco de su agenda oficial por Israel, el presidente Javier Milei encabezó un homenaje al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Francisco. El mandatario eligió la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, para honrar la memoria del Papa argentino en el sitio más sagrado para la cristiandad.

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