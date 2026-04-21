ATE llevó su protesta a la ruta al aeropuerto y al Centro Atómico Bariloche

El gremio ATE llevó su protesta temprano a la ruta al aeropuerto de Bariloche. Foto: gentileza

El paro nacional de ATE por mejoras salariales en el Estado nacional tuvo eco en Bariloche con una protesta durante la mañana en la ruta que conduce al aeropuerto internacional de Bariloche y a partir de las 11 el reclamo se trasladó a la avenida Bustillo, en el acceso al Centro Atómico Bariloche donde se sumó una demanda local.

Los manifestantes de ATE bien temprano se apostaron en la ruta al aeropuerto como parte de la protesta de 24 horas en todos los organismos nacionales. El corte no fue total y se permitió el tránsito vehicular aunque con demoras.

En el interior del aeropuerto la protesta no afectó y los vuelos partieron a horario durante toda la mañana.

ATE concentra su reclamo en la administración de Javier Milei. “La inflación crece y los salarios permanecen congelados, la plata del ajuste se va a los créditos millonarios del Banco Nación para los funcionarios libertarios”, acusó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

El gremio precisó que los aumentos otorgados están por debajo de la inflación y que desde el gobierno no hay indicios de convocatoria a una nueva paritaria.

En la ruta al aeropuerto los manifestantes estuvieron hasta pasadas las 10. Luego se trasladaron al kilómetro 9 de la avenida Bustillo, frente al acceso del Centro Atómico Bariloche, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) donde sumaron un reclamo puntual por la reincorporación del secretario adjunto de la seccional Bariloche, Luis Urra, que fue desvinculado recientemente.

En la avenida Bustillo se registran demoras en el tránsito.

El caso de Urra fue denunciado a comienzos de abril. El dirigente trabajó durante 15 años en las empresas tercerizadas de la Cnea que realizan los trabajos de parques y jardines y la firma Grub S.A decidió desvincular a Urra, según expuso ATE que calificó la medida como una «persecución sindical».