13 voces en este Aniversario: ¿Qué te dio Roca y qué le pudiste devolver?

“Nací en Roca en 1985 y, salvo por un breve período, siempre viví acá. La ciudad me dio un lugar donde crecer, formarme y desarrollarme, con una comunidad que acompaña. Como madre, deseo que mis hijos puedan sentir lo mismo que yo por Roca: orgullo, pertenencia y gratitud”.

Adriana Luccioni, emprendedora | Establecimiento de Espumante de Pera:

“Roca me dio todo a mis 62 años, soy nacida y criada en la ciudad, donde formé mi familia y encontré grandes amigos. Estoy muy feliz de verla cómo ha progresado, a pesar de todos los saltos y escollos que tenemos que sobrellevar, porque puedo ver que cuánto ha avanzado.

Creo que la acompaño desde nuestro emprendimiento, único en el país, donde recibimos a turistas que vienen de otras provincias, países límitrofes y también de Europa, a quienes les hablamos sobre la producción local y sus atractivos. Junto a otros prestadores también nos unimos para complementar la belleza de la barda con nuestras degustaciones, y así alentar el Turismo Rural”.

Agustina Lecuona, del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG):

“Llegué a Roca hace ocho años, por una oportunidad laboral y acá pude estar más en contacto con la naturaleza, con más tiempo libre y otro ritmo de vida.

También pude dar clases en la universidad y conectarme con los cultivos agroecológicos. Siento que le devuelvo mi conocimiento, al poder formar a los estudiantes y esforzarme por generar un ambiente más sustentable”.

Carlos Balbuena, portero y emprendedor | Artesano de complementos de madera:

“Roca tiene un ‘no sé qué, un qué se yo’, que enamora: con los amigos en el Canalito, las caminatas en el centro, los paseos en las bardas, los veranos con la familia en el río… donde está todo y lo tenés todo.

Para mí, mi mejor aporte es quedarme, seguir apostando y tener mí familia acá”.

Olga Castillo | Grupo Folclórico “Tradiciones Chilenas”:

“Vine de Chile, directo a esta hermosa ciudad en 1987, cuando tenía 18 años. Al principio se me hizo difícil, pero Roca con los años cambió mucho.

Adoro esta ciudad, donde nacieron mis hermosos hijos, y que me permitió mostrar mi cultura chilena junto a mi esposo Miguel. Aquí pude trabajar y estudiar, por eso mi forma de agradecerle ha sido cumplir como ciudadana, contribuyendo y solidarizándome cuando alguien lo necesita”.

Roberto Balmaceda, docente, Lic. en Trabajo Social y diplomado en Ciencias Sociales de la Salud:

“Como nacido y criado aquí, Roca me dio cobijo y espacio, trabajo e identidad.

En todos estos años, me permitió tener universidad en casa, cuando sólo las grandes urbes contaban con esa infraestructura. También me brindó la posibilidad de ejercer mis derechos laborales, agremiado desde 1965, y encontrar solidaridad, apoyo y protección, vislumbrando un horizonte de esperanza incluso en dictadura.

Con los años, creo que en cada uno de los roles que fui asumiendo en Educación, Salud Pública y la Cultura, tuve la oportunidad de devolver a mi ciudad, al menos parte de lo recibido”.

Julia Hajos, trabajadora social y emprendedora:

“Junto con mi esposo Alejandro vivimos en Roca hace tres años y medio. Elegimos esta ciudad para establecernos junto a nuestra hija, por su amplia oferta y diversidad cultural y educativa, la posibilidad de emprender proyectos en contacto con la naturaleza y la producción agroecológica, que son nuestro gran norte.

Buscamos motivar al cuidado del medio ambiente, llevando a la reflexión sobre la importancia de la gestión de los residuos orgánicos domiciliarios, proponiendo la posibilidad de compostar. Para eso encontramos apoyo y capacitación. ¡Esperamos sumar nuestro granito de arena!”.

“Chichi” Urra | Centro de Jubilados “Michay”, Barrio Villa Obrera:

“Mi nombre es Elisa Riquelme, aunque todos me conocen como ‘Chichi’. Nací en 1941 y desde que llegué a Roca, tuve la oportunidad de formar una familia, uno de mis logros más importantes. También pude integrar varias instituciones, lo que me permitió crecer profesional y personalmente. Entre ellas, el Centro de Jubilados, que se convirtió en un espacio de contención para la tercera edad. Agradezco profundamente todo lo recibido, el apoyo y respaldo en esta incansable lucha”.

Georgina Colicheo, ATTS | Diversidad Sexual Colectivo LGBT

“Fiske Menuco me dio la vida, aunque pronto tuve que migrar para poder sobrevivir y ser yo misma. Mi aporte fue convertirme en activista, para defender la Ley de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género, de Cupo Laboral Trans, el consultorio inclusivo, con las primeras marchas acá, en Regina, Cipolletti, Viedma. Me gustaría que como colectivo LGBTIQ+ recibiéramos el mismo reconocimiento que el resto de los vecinos, desde el respeto que merecemos”.

Rubén Manso, ingeniero radicado en EE. UU. | Hijo de Atelvina Miranda, empleada de la Terminal “El Valle”:

“Las vueltas de la vida hicieron que me radicara fuera de Argentina apenas terminé mi carrera en la Universidad del Comahue, en 1986. Pero Roca me dio una infancia, una niñez y una adolescencia muy feliz y tranquila, entre la casa de mi abuela, en Barrio Bagliani, y mi casa frente a la Escuela 42.

Me dio amigos de verdad, que duraron hasta hoy y también recuerdos que guardaré siempre: las tardes de sábado jugando al fútbol en el ‘Domingo Savio’, las noches de billar en el club “Italia Unida”, jugar tenis en el club Deportivo Roca, las caminatas por el ‘Canalito’, las tardes noches de mate y facturas tratando de arreglar el mundo, las tertulias en ‘Facundo’ los domingos por la tarde y las idas a ‘Aquelarre’, sin olvidar el ’Viejo Molino’ o la confitería del ‘Grand Hotel’, algún que otro bingo en ‘Bajo Cero’… Épocas de oro!

Hubiera querido retribuirle más, pero al menos siempre hablo de ella a todos, cada vez que me preguntan de dónde vengo. Como dice mi esposa Leira, puertorriqueña ella: ‘Tú te habrás ido de Roca, pero Roca nunca se ha ido de ti’”.

Jorge Venegas, Profesor Nivel Medio | CET 17 Modalildad Agropecuaria, Paso Córdoba.

“Roca me dio ese lugar en el mundo donde quiero estar, donde formé mi familia y donde me formé como persona.

Estudié aquí hasta el Nivel Terciario y hoy soy docente. Por eso desde mi actividad diaria intento, al capacitar a futuros técnicos, devolver en parte lo que me dio la ciudad”.

Marcelo Morales, atleta y psicólogo social | Integrante de AANOVI Roca:

“Roca me dio la universidad pública, porque en otras ciudades no hay.

Además es una ciudad que se puede conocer fácilmente, aún desde la discapacidad visual. Sin embargo, aún queda mucho por avanzar, para mejorar la accesibilidad y la inclusión”.

Bianca Montenegro, llegó desde Centenario (Neuquén) al RadioClub Roca:

“Roca me dio un espacio para crecer y hacer lo que me gusta, considero al Radio Club una segunda familia. Le retribuimos fomentando el servicio a los demás, para estar listos cuando otras formas de comunicación fallan”.