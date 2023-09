17 años de la desaparición de Julio López: «No perdemos la esperanza de saber que pasó con mi papá»

En el 17º aniversario de la segunda desaparición de su padre, Jorge Julio López, Rubén López reafirmó su compromiso con la búsqueda de respuestas y justicia. El albañil sobreviviente de la dictadura desapareció en 2006 después de testificar contra el represor Miguel Etchecolatz, y su paradero sigue siendo desconocido.

Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, se pronunció en un día emotivo, reiterando su llamado a la justicia y su compromiso con la verdad. «Nunca perderé la esperanza de saber qué ocurrió con mi padre porque el reclamo va a estar siempre», afirmó.

El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López debía estar presente en el Palacio Municipal de La Plata, donde se leerían los alegatos del juicio a Miguel Etchecolatz, un represor de la dictadura. Sin embargo, nunca llegó al lugar, y su desaparición dejó una marca indeleble en la lucha por los derechos humanos en Argentina.

Jorge Julio López brindó un testimonio crucial en el juicio al identificar a Etchecolatz como uno de los responsables de su secuestro y tortura durante la dictadura. Desde entonces, su desaparición ha sido un enigma sin resolver.

Rubén López recordó la última vez que vio a su padre, hace 17 años, antes de su desaparición. «Pasaron 17 años y no sabemos nada, no tenemos ninguna información, ni pista certera. Hay sospechas, pero ninguna se puede comprobar. No hay testigos que nos digan nada«, lamentó.

El hijo del testigo subrayó que su búsqueda de respuestas continúa y que espera obtener información sobre el estado actual de la causa a través de un informe de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata.

Rubén López concluyó con un llamado a la unidad y a la reflexión sobre la creciente presencia de discursos negacionistas y apologistas de la dictadura en Argentina. «Si hubiera una ley contra el negacionismo, figuras como Javier Milei y Victoria Villaruel no hubieran llegado a ser diputados. No se cuidó a los testigos, y ahora lamentamos las consecuencias. Esta gente viene por todos«, advirtió.

Hoy, diversas organizaciones y ciudadanos se unen en Plaza Moreno para renovar el pedido de justicia por Jorge Julio López. Además, Rubén López participará en la reinauguración de un mural en memoria de su padre en Berisso, que fue recuperado tras ser vandalizado.