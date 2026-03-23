24 de marzo | La Iglesia de Neuquén sostuvo que «el miedo condicionó a muchos al silencio» pero subrayó que otros no se callaron

Este próximo martes 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, a 50 años del golpe cívico-militar. Con motivo de la fecha, la Diócesis de Neuquén compartió un mensaje. En la carta firmada por el obispo Martín Croxatto se menciona que es el nuevo «aniversario de uno de los días más tristes, dolorosos y trágicos de la historia argentina».

Se recalca que «no dejan de golpear nuestro corazón» los «30 mil desaparecidos, los niños y las niñas arrancados de sus familias, las Madres y Abuelas que convirtieron su dolor en lucha».

El recuerdo de la vida de Don Jaime por el 24 de marzo

En el escrito, el obispo resaltó la figura de Don Jaime. «Reconozco y agradezco el testimonio valiente que la Diócesis de Neuquén ha ofrecido desde aquellos años de terror, de la mano del querido padre obispo Jaime De Nevares«, expresó.

Al respecto, comentó una de sus acciones. «El 23 de marzo de 1976 la iglesia quedó abierta por decisión de Don Jaime, en el caso de que alguien tuviera que refugiarse ante la inminencia del golpe militar. Hoy, después de 50 años, volvemos a necesitar abrir no solamente las puertas del templo, sino también las puertas de nuestro corazón», recordó.

Señaló que en esos años «a pesar que gran parte de la Iglesia argentina no estuvo a la altura de las circunstancias, y el miedo condicionó a muchos al silencio, algunos se animaron a no callar, a muchos les costó la vida y la iglesia neuquina —formada por hombres y mujeres; obispo, sacerdotes, religiosas y laicos- supieron hacerse voz de los que no podían hablar».

«Acompañó a familiares de detenidos desaparecidos, documentó denuncias, abrió sus templos como refugio y exigió, una y otra vez, verdad y justicia. Ese compromiso no fue un gesto aislado; fue parte de una opción evangélica por los más vulnerables, que sigue iluminando nuestro presente», agregó.

24 de marzo: el obispo habló de la defensa de los derechos humanos

En ese sentido, el obispo mencionó que hoy no se puede permitir que «la defensa de los derechos humanos sea solamente parte del pasado». Agregó que «actualmente está viva en muchas situaciones que reclaman su defensa. Lo vemos todos los días en la invisibilización de los pobres, en la demanda de justicia social, en el reclamo del cuidado del agua y de nuestro medio ambiente, en la protección de los pueblos originarios, y en la construcción de una democracia que se sostenga en el diálogo y no sobre la violencia institucional».

AL recordar el aniversario de un nuevo 24 de marzo, dijo que «la memoria que celebramos debe estar acompañada siempre de actos heroicos que nos animen, nos reconfiguren y nos conviertan en la búsqueda del bien común».

El mensaje completo del obispo de Neuquén: