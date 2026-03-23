50 años del golpe: a qué hora y dónde son las marchas este 24 de marzo en Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche

Este 24 de marzo no será una fecha más en el calendario argentino. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, la jornada de conmemoración adquiere una carga simbólica gran peso histórico.

Bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, los organismos de derechos humanos encabezarán la tradicional concentración en Plaza de Mayo, pero el eco del reclamo se sentirá con fuerza en cada rincón del país y, especialmente, en las principales ciudades de Río Negro.

En la provincia, las actividades comenzarán de manera anticipada en algunas localidades, combinando expresiones artísticas, debates políticos y las infaltables marchas que recorrerán las calles para reivindicar la democracia y el repudio al terrorismo de Estado.

A continuación, el detalle de las convocatorias y actividades en los puntos clave de la región.

Viedma: pañuelazo y acto central para el 24 de marzo

La capital provincial tendrá una agenda cargada el martes 24. Las actividades iniciarán a las 10:00 con el acto oficial organizado por la Municipalidad.

Al mediodía, a las 12:00, se llevará a cabo un «Pañuelazo» en el emblemático Puente Ferrocarretero, uniendo simbólicamente a la comarca. La jornada cerrará con la gran movilización popular que partirá a las 17:00 desde la Plaza San Martín.

Agenda extendida de actividades para este 24 de marzo en Roca

El propio 24, la actividad se concentrará en la Plaza por la Memoria desde las 16:00, con pintada de pañuelos, bordado colectivo y radio abierta.

La marcha central será a las 18:30, seguida por la lectura del documento y una función teatral a las 20:30 en el Centro Cultural Plaza Abierta.

Como cierre, el día 25 habrá una jornada cultural en la terminal de ómnibus a las 19:30.

Los preparativos en Cipolletti y la marcha este 24 de marzo

La ciudad de Cipolletti comenzará la vigilia el 23 de marzo a las 18:30 en la Plaza de la Justicia, donde se realizarán pintadas de pañuelos y cartelería.

El martes 24, la convocatoria para la marcha principal está fijada para las 11 en la intersección de Yrigoyen y España, apostando a una movilización temprana para luego sumarse a otros actos regionales.

En Cinco Saltos, las actividades comenzarán desde las 17:00. Habrá intervenciones en la Plaza San Martín y micrófono abierto. El cierre será particularmente emotivo con una marcha de antorchas programada para las 18:45, recorriendo las calles céntricas de la ciudad.

A qué hora es la marcha por el 24 de marzo en Bariloche

En la zona cordillerana, las actividades se centrarán en el Centro Cívico. De 10:00 a 12:00 se realizará la tradicional pintada de pañuelos sobre la plaza. Por la tarde, a las 16:00, se iniciará la concentración para marchar desde las calles Onelli y Brown, en lo que se espera sea una de las manifestaciones más concurridas de la región.