24 de marzo: el Gobierno prepara su mensaje a 50 años del golpe e insistirá en la mirada de la «memoria completa»

La administración de Javier Milei ultima los detalles de una pieza audiovisual que se difundirá este 24 de marzo. Bajo la premisa de una «memoria completa», el Ejecutivo nacional emitirá un video donde se abordará tanto el terrorismo de Estado como el accionar de las organizaciones guerrilleras de la década del 70.

El mensaje se emitirá al cumplirse 50 años del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón. Según fuentes de Casa Rosada, la intención oficial es incorporar el concepto de «completa» a la denominación del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Cambios en la comunicación y nuevos testimonios

El equipo de comunicación liderado por Santiago Caputo busca renovar los interlocutores respecto a piezas anteriores. Se informó que el contenido contará con «caras nuevas» y, aunque se mantiene bajo reserva, se prevé la participación de familiares de personas desaparecidas que comparten la visión del oficialismo.

El discurso gubernamental se centra en el cuestionamiento a la cifra de 30.000 desaparecidos, basándose en el informe de la Conadep de 1984, que registró 8.753 denuncias. El mandatario sostiene que el reconocimiento de las víctimas de agrupaciones armadas es necesario para evitar lo que denomina una «verdad contada a medias».

Esta postura busca equiparar la violencia insurgente con la represión del Estado, una interpretación que es rechazada por los organismos de derechos humanos.

Archivos de la SIDE y actividad legislativa

Recientemente, el Gobierno procedió a la desclasificación de archivos de la SIDE. Los documentos exponen mecanismos de censura literaria y cinematográfica aplicados por la División Asesoría Literaria durante el gobierno de facto.

En el plano legislativo, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado y en la Legislatura bonaerense no acompañó proyectos de condena al golpe de Estado. El argumento oficial es que dichas iniciativas poseen una carga ideológica partidaria. Esta posición recibió críticas de referentes como Graciela Fernández Meijide, quien advirtió sobre el riesgo de imponer un pensamiento único.