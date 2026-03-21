Murió María Takara de Oshiro, integrante de Madres de Plaza de Mayo: luchó 50 años por encontrar a su hijo

A tan solo unos pocos días de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado, se conoció la lamentable noticia de que murió una histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo: María Takara de Oshiro. La referente tenía 95 años y había dedicado casi cinco década en pedir justicia por su hijo Jorge Eduardo Oshiro, una de las tantas víctimas de la última dictadura cívico militar.

50 años de lucha para encontrar su hijo: la muerte de María Takara de Oshiro

La muerte de María Takara de Oshiro se conoció el viernes 20 de marzo tras un comunicado de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires. En el comunicado se lamentó el fallecimiento y recordaron que era «madre de Jorge Eduardo Oshiro, detenido-desaparecido durante la última dictadura».

«María Takara integró una generación de madres que, con su lucha ejemplar, sostuvieron la memoria de sus hijos y la búsqueda de verdad y justicia, también desde la comunidad nikkei», resaltaron.

Takara de Oshiro fue una de las referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, especialmente dentro de la comunidad japonesa en la Argentina. Su hijo fue uno de los 17 desaparecidos de origen nikkei, es decir, primera generación de japoneses nacidos fuera de su país.

Durante sus años de vida sostuvo una incansable búsqueda junto a otras madres, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente al terrorismo de Estado.

Takara de Oshiro no hablaba español cuando comenzaron las tradicionales rondas de las Madres. En 2018 se sumó a la organización, acompañada por Nora Cortiñas, quien le entregó el pañuelo blanco.

Su hijo, Jorge Eduardo Oshiro, había nacido en la Argentina el 2 de enero de 1958 y fue secuestrado en noviembre de 1976, cuando tenía 18 años. Estudiaba en una Escuela Técnica en Villa Ballester y también militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores.

En 2006, luego de la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, un sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, aseguró haberlo visto allí, por lo que su caso fue incorporado al expediente.