59 años cuidando la memoria: el Archivo Histórico de Río Negro resguarda un patrimonio único

El Archivo Histórico de Río Negro cumplió 59 años de trabajo dedicado a la conservación del patrimonio documental que permiten reconstruir la historia de toda la región.

El organismo ubicado en pleno centro de Viedma, resguarda desde expedientes originales, fotografías y mapas, hasta una hemeroteca con publicaciones de diarios y revistas con más de un centenar de antigüedad.

Guardian histórico de Río Negro: más de 100 años documentados

Creado el 19 de julio de 1967, el organismo nació con la misión de preservar la memoria documental de una provincia que apenas comenzaba su vida institucional.

Hoy resguarda material original desde 1875, convirtiéndose en uno de los principales repositorios documentales de la Patagonia y en una herramienta clave para reconstruir la historia política, social e institucional de Río Negro.

De acuerdo a la Secretaría de Cultura, el archivo histórico reúne una amplia variedad de documentos que van desde la Convención Constituyente de 1957 hasta una biblioteca especializada en historia regional.

Libros y documentación del archivo histórico de Río Negro. Foto: gentileza



En este sentido, la Directora de Bibliotecas y Archivo Histórico, Nadia Velázquez, destaco que el desafío no solo pasa por conservar ese patrimonio, sino también por acercarlo a la comunidad.

«Desde la Secretaría de Cultura estamos trabajando para poner nuevamente en valor ese patrimonio, visibilizarlo y acercarlo a toda la comunidad, porque conocer nuestra historia también es fortalecer nuestra identidad«, manifestó Velázquez.

El archivo Histórico de Río Negro fundado en 1967 reúne archivos con más de un centenar de años. Foto: Marcelo Ochoa

El edificio, ubicado en José María Guido 516, también alberga una Biblioteca Histórica y una hemeroteca con publicaciones de distintas épocas. Todo el material se conserva bajo estrictas condiciones de temperatura y humedad para garantizar su preservación y puede consultarse de lunes a viernes, de 8 a 13.

«Gran parte del material que conservamos es único y original. Si se pierde, no existe otra copia para recuperarlo«, explicó Félix, trabajador del Archivo desde hace más de tres décadas, al destacar el valor de un espacio que resguarda buena parte de la memoria colectiva de Río Negro.