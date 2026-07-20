La salud pública de Río Negro avanza hacia la digitalización: habrá capacitaciones en Roca y Viedma

Nuevas capacitaciones tecnológicas destinadas a centro de salud de atención primaria, ubicados en los barrios de Río Negro. Foto: gentileza

Los centros de salud de Roca y Viedma serán sede de tres jornadas de capacitación ofrecidas por el Ministerio de Salud, orientadas a fortalecer la digitalización del sistema sanitario en Río Negro.

La iniciativa se desarrollará este 21, 22 y 23 de julio, a cargo de equipos técnicos de la provincia vinculados a la salud digital y la Fundación FEIAS, quienes instruirán a los miembros de los centros de salud primaria acerca de nuevas herramientas tecnológicas.

Qué temas se abordarán durante las jornadas de capacitación

Las actividades comenzarán este martes en Roca y continuarán el miércoles y jueves en Viedma. Los talleres incluirán capacitaciones históricas sobre Salud Integrada, evaluaciones de su funcionamiento y la presentación del nuevo Sistema de Gestión de Resultados para Centros de Salud.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el objetivo es profundizar la digitalización de la información sanitaria, integrar los datos clínicos y mejorar la calidad de la atención en el primer nivel mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Además, el nuevo sistema permitirá medir el impacto de las políticas públicas en los centros de salud y facilitar la toma de decisiones a partir de información actualizada y precisa, con el propósito de optimizar la gestión y la atención de los pacientes.