La Feria de Editores 2026 reunirá a más de 330 editoriales y tendrá una librería de Bariloche entre las finalistas de su premio

La Feria de Editores (FED), uno de los encuentros más importantes para la edición independiente en lengua española, celebrará su decimoquinta edición entre el jueves 6 y el domingo 9 de agosto en C Art Media, ubicado en Avenida Corrientes 6271, Ciudad de Buenos Aires. Para la Patagonia, esta edición tendrá además un motivo especial de atención: La Sede, de Bariloche, figura entre las cinco finalistas del Premio a la labor librera, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la feria, que distingue el trabajo de las librerías como espacios de difusión cultural y construcción de comunidad. La ganadora, que se anunciará el jueves 6 de agosto, recibirá cuatro millones de pesos para adquirir libros en la FED y un 50 % de descuento en los stands adheridos.

Con entrada gratuita, previa inscripción, el evento volverá a reunir a más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y España, en una programación que combina libros, debates, encuentros con autores y actividades especiales.

Desde su creación, en 2013, la FED se consolidó como un espacio donde lectores, editoriales, libreros y escritores pueden encontrarse sin intermediarios. La feria es, sobre todo, un recorrido por la diversidad de los catálogos independientes: narrativa, poesía, ensayo, periodismo, ciencias sociales, libros ilustrados, novela gráfica, música, cine y humanidades convivirán durante cuatro jornadas.

Entre las principales invitadas internacionales de este año se destacan la cantante y compositora Julieta Venegas, la escritora francesa Violaine Bérot, las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschina y Erika Paula Curbelo, además del escritor brasileño Felipe Charbel y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.

A ellos se sumará una nutrida presencia de autores argentinos, entre quienes figuran Mauricio Kartún, Martín Kohan, Valeria Tentoni, Hernán Vanoli, Ana Ojeda, Juan Mattio, Ricardo Romero, Santiago Loza, Marie Gouiric, Pablo Stefanoni, Camila Perochena, Dani Zelko y Clara Obligado, entre muchos otros.

La programación abordará algunos de los temas que atraviesan la literatura contemporánea y el debate cultural: la relación entre ficción y memoria, la oralidad, el derecho a la ciudad frente a la gentrificación, la escritura de diarios y crónicas, la correspondencia de Walter Benjamin, la filosofía y la física contemporánea, además de conversaciones sobre Borges y sobre las nuevas escritoras rioplatenses.

Uno de los momentos destacados será la entrevista pública a Mauricio Kartún, centrada en los procesos de la creación literaria y teatral, mientras que el cierre conceptual de esta edición estará a cargo de la historiadora Camila Perochena, con la exposición Editar el pasado para gobernar el presente, una reflexión sobre las formas en que la historia se escribe, se interpreta y se disputa desde el presente.

Como cada año, el evento reunirá a algunos de los sellos más importantes de la edición independiente argentina, entre ellos Godot, Sigilo, Caja Negra, Ampersand, Blatt & Ríos, Adriana Hidalgo, Chai, Eterna Cadencia, Mardulce, El Cuenco de Plata, Entropía, Gourmet Musical, Pequeño Editor, Limonero, Libros del Zorro Rojo y Calibroscopio, junto con proyectos más recientes o especializados como Queequeg, Monogramático, Hwarang, Motorlibros, Santos Locos, Madreselva, Barba de Abejas o Cassandra.

También llegarán editoriales de distintos países de habla hispana, entre ellas Páginas de Espuma, Barrett y Altamarea (España); Gris Tormenta, Elefanta y Polilla (México); Laguna y Mirabilia (Colombia); Criatura, Hum y Estuario (Uruguay); Fósforo (Brasil), y Hueders, Laurel y La Pollera (Chile).

El libro de la FED tendrá como tema el trabajo

Una de las tradiciones de la feria es la entrega de un libro gratuito a los visitantes. En esta edición, la publicación estará dedicada al trabajo.

Más de 500 textos participaron de la convocatoria abierta organizada por la FED junto a Finnegans Impacto. Diez autores fueron seleccionados para integrar el volumen, cuya elección final estuvo a cargo del escritor y editor Ricardo Romero.

Librerías, bibliotecas y actividades especiales

El jueves 6 y el viernes 7 de agosto, entre las 11 y las 14, las librerías y bibliotecas tendrán un horario exclusivo para recorrer la feria. Además, las editoriales adheridas ofrecerán un descuento del 50 % por pago al contado y las librerías contarán nuevamente con envío gratuito de hasta 200 kilos a cualquier punto del país mediante un convenio con OCA.

Como en ediciones anteriores, la FED también será sede de una jornada de donación de sangre organizada junto al Hemocentro Buenos Aires y un grupo de librerías. La colecta se realizará el viernes 7 de agosto y quienes participen podrán intervenir en el sorteo de entradas para la Fiesta FED.

Una fiesta para celebrar la edición independiente

Los festejos por los quince años de la Feria de Editores continuarán el sábado 8 de agosto, desde las 23.50, en el Teatro Vorterix.

La música estará a cargo del DJ y productor Villa Diamante, la artista drag DJ La Malibú y Sandwich Piano Bar, en una celebración abierta a lectores, editores, libreros, autores y trabajadores del mundo del libro.

La Feria de Editores 2026 se desarrollará del jueves 6 al domingo 9 de agosto, de 14 a 21, en C Art Media (Avenida Corrientes 6271, Ciudad de Buenos Aires). La entrada será gratuita, con inscripción previa.