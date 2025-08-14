A 45 años de la primera marcha en Neuquén, en dictadura

«Seguir planeando la resistencia es la tarea», dijo Liliana Paredes hoy en el acto que se llevó a cabo en Casa de Gobierno de Neuquén en el que se reeditó la primera manifestación, en dictadura, de los familiares de desaparecidos de la zona. Paredes fue una de las que integró aquel primer plantón en el que solicitaban saber dónde estaban las y los jóvenes después del secuestro.

«Pedimos Justicia, decía el cartel de los manifestantes.

Las ausencias de las Madres de Plaza de Mayo, de Oscar Ragni y de Noemí Labrune, baluartes de la defensa de los Derechos Humanos en la región fallecidas y fallecidos recientemente, se memoraron con un audio en el que se escuchó a Lolín que hablaba del hito de la primera manifestación.

Siguió con el aplauso cerrado y la consigna del «pueblo las abraza» con los pañuelos en alto de Lolín Rigoni y de Flora Betancourt, mamá de Arlene Seguel, quien sigue desaparecida.

Más de un centenar de personas se agolparon frente a Casa de Gobierno para participar de la convocatoria.

Docentes e integrantes de Jóvenes por la Memoria (JxM), fueron los que coordinaron la actividad.

Walter Pérez, de la Asociación por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) destacó que el hito de aquel 14 de agosto siempre se celebró con actividades en la Universidad Nacional del Comahue y que «este año lo hicimos en la calle para recuperar la memoria colectiva de la historia de esta esquina«, explicó.

Agregó que la reciente represión a las mujeres y autoridades mapuche en el mismo lugar, marcó simbólicamente en esta ocasión, la renovación del compromiso del grupo de Apoyo a las Madres y la APDH en el reclamo por las injusticias y la exigencia al gobierno de la provincia del cese a la violación de los derechos humanos. «Esperamos que con la misma celeridad con la que actuó la fiscalía de Estado y el ministerio público fiscal para el desalojo, se investigue la represión brutal y se encuentre a los responsables operativos y los que dieron la orden» el 20 de julio.

Quiénes sostenían el histórico cartel

El hombre que sostiene la sábana improvisada que la noche anterior había sido pintada con la leyenda «pedimos justicia», era Christian Labrune. En la otra punta de la pancarta, bajo el pañuelo blanco, estaba Adelina Pifarré «que sostiene el cartel y que murió con el dormitorio de su hija, Alicia, preparado para cuando volviera. Siempre me conmovió eso de una mujer tan dulce», recordó David Lugones.

EL acto se llevó a cabo frente a Casa de Gobierno de Neuquén, en la esquina donde se produjo el «plantón» (gentileza)

Las Madres Lolín Rigoni (mamá de Roberto Rigoni), Inés Ragni (mamá de Oscar Ragni), Adelina Pifarré (mamá de Alicia Pifarré), Feliciana Pichulmán (mamá de Juan Raúl y José Pichulmán), Tránsito Lamuñier, Maria Magdalena Bamonde (mamá de José Delineo Méndez) y Flora Betancur de Seguel (mamá de Arlene Seguel) usaron ese día su pañuelo blanco: una tela con el nombre de sus hijas e hijos que no habían vuelto después del secuestro.

Entraron a dejar el petitorio para que se les informe el destino de los desaparecidos Noemí Labrune, Oscar Ragni, Horacio Ventura, Lolín Rigoni y Flora Betancur de Seguel.

«De los techos nos seguían y nos apuntaban», recordó siempre Lolín Rigoni, mientras que Ana Chaina destacó la angustia durante el tiempo que el grupo tardó en volver a la plaza tras haber ingresado a la gobernación copada por la intervención militar.

Pedían respuestas por el destino de los detenidos «por motivos políticos» que habían desaparecido tras haber sido secuestrados y que ni siquiera se los hallaba en las cárceles de Rawson o la U9, donde habían estado un tiempo tras el secuestro.

Estuvieron también en ese primer grupo Betina Labrune, Liliana Paredes, Aurelio y Rogelio Méndez, Toto y Ana Rigoni, Ana María Chaina, Patricia y Carlos Roca, Gloria Sánchez, Norma Luna, Alicia Cintas y Luis Velázquez.