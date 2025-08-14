Neuquén: quién resultó electa jueza de Faltas

El Concejo Deliberante de Neuquén eligió hoy a la titular del juzgado municipal de Faltas 1 de Neuquén, una votación que se llevó a cabo de modalidad nominal y que arrojó un total de 14 votos. Hubo unanimidad de las y los concejales presentes para definir la vacancia que dejó la jueza Gabriela del Campo, tras su jubilación.

Los votos fueron para Natalia Do Santos Almeida, en tanto Marcela Diez, la otra postulante, continuará en el cargo que tiene como secretaria de ese juzgado municipal. Con la elección de la nueva jueza se abrió una nueva instancia, debido a que Do Santos Almeida también es secretaria del juzgado municipal que está vacante y deberá renunciar para que el Concejo Deliberante le pueda tomar juramento.

Según explicó la presidenta del cuerpo, Claudia Argumero (MPN), si la renuncia se presenta hasta el lunes inclusive, le da tiempo para convocar a una sesión especial el jueves y tomarle juramento. «Las sesiones especiales se podrían realizar el jueves» dijo Argumero.

Ese día no hay reuniones de comisión en el Deliberante y se deberían realizar dos plenarios especiales: uno en los que se le reciba a Do Santos Almeida la renuncia y la siguiente para la toma de juramento.

Según se explicó, se buscará nombrar a la jueza a la brevedad, debido a que la jueza Doglioli, que es la titular del 2, está subrogando los dos juzgados. La secretaría del juzgado 1 que quedará vacante, será llamada a concurso en lo que queda del año, confirmó Argumero.

Con mayoría de votos de los presentes

La elección en la que resultó votada la jueza Do Santos Almeida comenzó a las 12. El bloque del FiT, integrado por José Benegas y Julieta Katcoff no participaron de la votación, por cuanto consideran que los juzgados de la ciudad, se deben cubrir por votación directa.

La ahora jueza electa Natalia Do Santos Almeida logró los 14 votos restantes, debido a que la concejal de Comunidad, Laura Pérez, estuvo ayer ausente por enfermedad; mientras que el concejal de LLA, Nicolás Montero, no estaba en el recinto al momento de la votación.

Despedida a Lolín Rigoni

En el inicio de la sesión, las y los concejales rindieron homenaje a la Madre de Plaza de Mayo Lolín Rigoni, recientemente fallecida. Hubo un minuto de silencio, aplausos y se redactó una comunicación institucional por el pesar de su partida. Adhirieron a la comunicación los bloques del MPN, Confluencia Neuquina, Juntos por la Vida, Unión por la Patria, CC Ari , Pluralistas y el bloque FIT Unidad.

El Deliberante la había homenajeado en vida como vecina ilustre de la ciudad y en diciembre pasado, se votó poner el nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, a un pasaje del Parque Lineal Jaime De Nevares.