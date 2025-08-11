El Gobierno de Rolando Figueroa y comunidades mapuches retoman el diálogo en la Universidad del Comahue, tras las tensiones

El gobierno de Rolando Figueroa y representantes de la Confederación Mapuche del Neuquén se reunieron este lunes al mediodía en un encuentro clave en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para reactivar el diálogo en el conflicto por el reconocimiento de personerías jurídicas. Este acercamiento, en el que la universidad actuó como veedora, busca encontrar una salida pacífica después de meses de tensión que incluyeron un desalojo policial y denuncias cruzadas.

El encuentro fue facilitado por la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, quien brindó un espacio neutral para que las partes pudieran sentarse a conversar. En la reunión participaron comunidades lof como Kelv Kura, Ragilew Cárdenas, Fvta Xaven y Newen Kura, las cuales han sido protagonistas del reclamo por la falta de respuesta a sus trámites.

Las tensiones se habían intensificado el pasado 20 de julio, cuando un acampe de las comunidades frente a la Casa de Gobierno fue desalojado por la policía, resultando en 17 detenidos. El gobierno había denunciado a las comunidades por «extorsión», mientras que referentes mapuches cuestionaron la represión.

El encuentro de este lunes representa un giro en la estrategia de ambas partes, que aceptaron la propuesta de la UNCo de servir como veedora para facilitar el entendimiento. La universidad se comprometió a actuar como «observadora activa», un rol que le otorga la responsabilidad de garantizar la transparencia y el correcto avance de las negociaciones.

El proceso de mediación y los pasos a seguir en el conflicto entre mapuches y el Gobierno de Neuquén

Durante la reunión, el Gobierno de Neuquén hizo entrega a cada comunidad de una carpeta con las observaciones y acciones que, según la administración, son necesarias para avanzar en la continuidad del proceso para obtener la personería jurídica. Se trata de un gesto para mostrar la «hoja de ruta» que el Ejecutivo planea seguir.

Las comunidades, por su parte, respondieron entregando documentación clave que respalda sus trámites, así como copias de las actas de reuniones que ya habían mantenido. El intercambio de documentos marcó el inicio formal de este proceso de revisión conjunta.

La rectora Beatriz Gentile destacó la importancia del rol que tendrá la universidad en este proceso. Además de ser veedora, la UNCo aportará un equipo técnico especializado para analizar la documentación, lo que agrega una capa de seriedad y experticia al diálogo.

El gobierno había intentado convocar a las comunidades a reuniones bilaterales a principios de agosto, pero estas se negaron y solicitaron la intervención de un tercero, que finalmente fue la UNCo.

Cuándo es la próxima reunión entre el Gobierno de Neuquén y las comunidades mapuches

Las partes acordaron una nueva reunión para el próximo lunes 18 al mediodía, también en las instalaciones de la UNCo. Este próximo encuentro será crucial, ya que se espera que se designen los representantes que tendrán la responsabilidad de definir un cronograma de trabajo detallado y a largo plazo.

De esta manera, con la intervención de la Universidad del Comahue, se abre una nueva etapa en un conflicto que parecía estancado. La expectativa ahora es que el diálogo, con la observación activa de la UNCo, logre sentar las bases para una solución definitiva y pacífica para las comunidades mapuches y el gobierno provincial.