Celebran con una intervención artística en Neuquén, los 45 años del «plantón» frente a la Casa de Gobierno

Un "hito" en la plaza Roca de Neuquén detalla la primera manifestación pública en Neuquén para saber sobre los desaparecidos (foto Oscar Livera)

Con un «plantón» simbólico y artístico a 45 años de la manifestación pública de un grupo de familiares de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura, la APDH convocó este jueves a participar de la recreación de lo que fue el primer reclamo público en dictadura en Neuquén en la que se pidió conocer el destino de los desaparecidos.

La convocatoria fue de la APDH, el grupo Jóvenes por la Memoria y ATEN. Habrá colaboración de la subsecretaría de Derechos Humanos de la comuna, se informó, que facilitará la redirección del tránsito por la zona durante la instalación artística que se realizará en Roca y La Rioja, la sede de Casa de Gobierno de Neuquén.

Se recreará un cartel similar a la sábana que el 14 de agosto de 1980 llevaba la inscripción de la APDH y familiares de «detenidos y desaparecidos» de la región. El acto tendrá lugar entre las 12,30 y las 13,30.

La propuesta incluirá la participación de los artistas Julián García, Laureana Maggio y el grupo de danzas folclóricas «somos Nosotras». Habrá una intervención explicativa, discursos y se espera la asistencia de sobrevivientes y/o familiares.

La manifestación del 14 de agosto no fue marcha, sino un «plantón», según insistentemente lo planteó la APDH. Un grupo de familiares y de integrantes de la APDH permaneció en la plaza Roca, mientras una comisión ingresó a la Casa de Gobierno, intervenida por militares, a entregar un petitorio.

Según los recuerdos de Lolín Rigoni, Madre de Plaza de Mayo recientemente fallecida, desde los techos de las casas y de la edificación pública de Casa de Gobierno, les seguían y apuntaban sin disimulo.

El grupo que portaba la sábana, se identificaba como APDH y familiares de detenidos – desaparecidos. «Pedimos Justicia», se leía en grandes letras. Buscaban a jóvenes que no aparecían luego de haber estado en las cárceles de Neuquén, Roca y Trelew.

Varias mujeres con los pañuelos blancos en la cabeza sostenían una parte del improvisado lienzo junto con Cristian Labrune, uno de los fundadores de la APDH. Las Madres Lolín Rigoni, Inés Ragni, Feliciana Pichulmán, Tránsito Lamuñier, Maria Magdalena Bamonde y Flora Betancur de Seguel estrenaron ese día su pañuelo blanco: pañales de tela con el nombre de sus hijas e hijos que no habían vuelto después del secuestro.

Entraron a dejar el petitorio Noemí Labrune, Oscar Ragni, Horacio Ventura, Lolín Rigoni y Flora Betancur de Seguel. Pedían respuestas por el destino de los detenidos «por motivos políticos» que no regresaban tras el secuestro, ni se conocía dónde estaban.

Estuvieron también en ese primer grupo Betina y Cristian Labrune, Ricardo Ventura, Liliana Paredes, Aurelio y Rogelio Méndez, Toto y Ana Rigoni, Ana María Chaina, Patricia y Carlos Roca, Gloria Sánchez, Norma Luna, Alicia Cintas y Luis Velázquez.

La Celebración del primer plantón se llevará a cabo tras un año complejo para las organizaciones de Derechos Humanos de Neuquén, que entre 2023 y 2025, despidieron (por fallecimiento) a la mayoría de las y los referentes de las organizaciones que se conformaron a partir de 1975 en Neuquén capital y que perduraron hasta la actualidad, en procura de evitar la impunidad de los perpetradores de los crímenes de la dictadura.

En la plaza Roca está ubicada la cartelería informativa sobre aquel primer plantón de 1980, como parte de los hitos de la ciudad instalados por la municipalidad de Neuquén.