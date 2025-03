A 6.000 metros de altura rescató la mochila de su padre, muerto hace 40 años en el volcán Tupungato

Guadalupe Vieiro inició la expedición con una angustia inmensa. El ascenso del volcán Tupungato, en la Cordillera de los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile, representaba para ella el lugar donde su padre había perdido la vida. Era sinónimo de accidente, muerte y peligro. Pero algo en su interior la motivaba a seguir subiendo, caminando.

Esta mujer que hoy tiene 40 años, tenía apenas 9 meses de vida cuando su padre murió. «Encontrar su mochila, 40 años después del accidente, fue como una manera de poder abrazar a mi viejo, a través de sus cosas», confió esta mujer que, desde hace 10 años vive en Bariloche, a Diario RÍO NEGRO.

En enero de 1985, el andinista Guillermo Vieiro, de 44 años, y un compañero, Leonardo Rabal, de 20, encabezaron una expedición hacia la cumbre del Tupungato, junto a otros apasionados de la montaña. Sin embargo, durante la travesía, Guillermo y Leonardo decidieron separarse del grupo para explorar una ruta que no había sido recorrida. Al descender, cayeron por una pared de hielo y perdieron la vida. Sus cuerpos fueron recuperados y entregados a sus familias.

La mochila se encontró a 6.000 metros de altura. Foto: gentileza

Cuatro décadas después, a comienzos de 2024, un grupo de andinistas vio una mochila congelada mientras recorrían el cerro, a 6.100 metros, a unos 300 metros de la cumbre. La mochila era vieja, pero estaba en excelentes condiciones. Al abrirla, encontraron una cámara de video en formato súper 8 y decidieron bajarla. No hicieron lo mismo con la mochila porque no tenían capacidad técnica para hacerlo, pero tomaron registro del punto localizado en Google Map para volver.

«En una expedición comercial, dos guías con dos clientes debieron desviarse de la ruta normal por el caudal de agua y casualmente se toparon con la mochila que era medio vieja pero estaba en excelentes condiciones. Cuando bajaron, una de las guías Gabriela Cavallaro, de Tupungato, se puso a indagar y supuso que era de mi padre. Mi viejo era muy conocido en Mendoza«, contó Guadalupe.

Cavallado se contactó entonces con la familia de Guillermo para contarles sobre el hallazgo y les dijo que quería volver a buscar la mochila. Dos de las hijas del andinista decidieron acompañarla, junto a otros tres guías de Mendoza motivados por la historia.

Con las imágenes de la cámara de video, confirmaron que el andinista había alcanzado la cumbre.

Un año para coordinar la expedición en el volcán Tupungato

Tras el hallazgo en marzo del 2024, se comenzó a programar la expedición que se concretó el 10 de febrero y duró 11 días.

«Arrancamos por Chile porque la mochila no está en una ruta normal del volcán. Subimos hasta los 5.400 metros de altura, el último campamento y al día siguiente, llegamos hasta la mochila que estaba en la pared sur del volcán. Bastante descubierta, pero fijada al hielo después de tantos años. Con una piqueta se pudo sacar», describió Guadalupe.

Su hermana Azul, de 44 años, permaneció en el campamento de los 4.500 metros. «Ella no hace montaña, es más de ciudad. Yo pude subir porque hago escalada. Siempre estuve de alguna manera conectada a la montaña y por eso, creo que me vine a vivir a Bariloche«, dijo.

«¿Cómo fue el encuentro con la mochila?», se le consultó. «Una locura. No lo podía creer. Que estuviera tan intacta. Que apareciera la mochila de esta manera sin que nadie se lo esperara. Fue como un llamado. Y sentí mucha curiosidad por saber qué había», respondió. Encontró una bolsa de dormir, una botella de agua, mosquetones, cuerdas, aspirinas, vitamina C, cuchillos, un piolet y dos rollos de fotos que muestran imágenes de la expedición.

«Esperaba encontrar algo más personal como algún escrito, pero no. Eran todas cosas técnicas que queremos donar. Ya tenemos varias cosas de él y esto es inédito. Está bueno que se pueda exhibir en algún lugar como parte de la historia del montañismo», expresó.

Conocer el volcán Tupungato para entender al padre

«Fue muy fuerte porque yo no conocí a mi viejo. Se murió cuando tenía 9 meses y no tengo ningún recuerdo; por eso, para mi era tan importante ir. Me permitió conocer este volcán, entender por qué lo atraía tanto, y sabiendo que ahí murió fue una forma de conectar con él«, describió.

Azul, Guadalupe y Rodrigo, el hermano mayor, sabían la historia de su padre, aunque no tanto por su madre. «Ella se enojó mucho con mi papá y con la montaña. Nunca quiso hablar tanto de ese tema. Pero a partir de su historia, teníamos muchos recortes de diarios, revistas y conocíamos su historia en detalle. Yo pude hablar con varios amigos que me contaron su versión de la historia», indicó y agregó: «Sabíamos que habían logrado recuperar los cuerpos, pero nadie nunca pensó en la mochila. Y nosotros no teníamos idea«.

Azul y Guadalupe Vieiro. Foto: gentileza

Ver las imágenes de video resultó «impactante» para la familia aunque no pudieron ver a Guillermo ya que era quien filmaba. Y estar en el lugar le dio a Guadalupe una gran tranquilidad aunque lamentó que nunca sabrán cómo ocurrió la caída que produjo la tragedia. «No se sabe bien cómo fue. Alguno se cayó y arrastró al otro porque estaban encordados. Fue el primer ascenso hasta la cumbre en esa zona. Y el único porque nadie más lo pudo repetir», comentó pero recalcó: «Estar ahí fue poder acercarme más a esa historia«.

