«Mis abuelos sobrevivieron subidos a la cama»: el estremecedor relato sobre el temporal en Bahía Blanca

La madrugada del temporal en Bahía Blanca quedó grabada en la memoria de sus habitantes como una de las más aterradoras. La ciudad despertó a las cuatro de la mañana con un estruendo, luego una tormenta inundó la ciudad en cuestión de segundos. El saldo fue 16 personas fallecidas y más de 1.450 evacuados. «Era una película de terror«, aseguró una vecina en un estremecedor relato a RÍO NEGRO RADIO.

Stefy Werneke vive en el barrio Universitario de Bahía Blanca. Ese viernes, al igual que todos, se despertó a las cuatro de la mañana por un gran estruendo. «El cielo sonó muy fuerte. No sabemos si fueron truenos, rayos o qué, pero todos escuchamos lo mismo», contó.

Horas antes, el municipio había emitido una alerta amarilla, que pronto pasó a naranja y, finalmente, a roja. «Pidieron que no saliéramos de nuestras casas. Gracias a eso no hubo tanta gente en la calle, porque si no, hubiera sido mucho peor», aseguró la vecina.

A pesar de esto, la prevención no alcanzó para frenar la catástrofe. A las seis de la mañana, el agua empezó a filtrarse en las casas. «Nos avisaban que les entraba agua y les decíamos: ‘Si podés, andate a lo de un amigo o a un edificio’. Creíamos que iba a ser una inundación progresiva. Nunca vivimos algo como lo que pasó acá», describió.

La casa de Stefy, a dos cuadras del canal, está ubicada en altura, por lo que confiaba que el agua que entraría no sería mucha, sin embargo, la velocidad con la que subió la sorprendió. «En diez minutos, subieron dos metros y medio. A las nueve y veinte, el agua había alcanzado el primer escalón de la vereda. Diez minutos después, llegaba al borde de la ventana».

Encerrada en un altillo con sus mascotas, perdió contacto con su familia y lo primero en lo que pensó fue en sus abuelos. «Lo último que supe es que mi prima estaba arriba del techo con mis tíos y yo no podía salir a rescatarlos porque estaba literalmente a la vuelta a la manzana, pero inundada también», relató.

Stefy no tenía forma de comunicarse con sus familiares. Detalló que de vez en cuando llegaba algún mensaje. «Estoy bien. Son las 16:40″, escribía en un SMS. Algunos fueron rescatados sin embargo, una pregunta despertó nuevamente la incertidumbre. «¿Alguien sabe algo de los abuelos?» preguntó la bahiense, pero nadie sabía nada.

Pancho y Chela son los abuelos de la joven y viven en Cerri, a 20 kilómetros de Bahía. Sin saber nada de ellos las horas pasaron. Para las 19 la casa de Stefy había drenado y los vecinos se habían dedicado a ayuadar a una mujer que se traslada en andador.

«A mis abuelos los intentamos rescatar dos veces esa misma noche y no pudimos cruzar la calle ni la ruta», contó. Fue recién a las seis de la mañana del día siguiente cuando lograron cruzar la ruta en camiones.

«Cuando entramos a Cerri fuimos directo a lo de nuestros abuelos. Los dos viejitos de 85 años sobrevivieron subidos a la cama y estaban tratando de ordenar la casa donde había entrado metro y medio de agua».

Para Stefy, su historia «es una anécdota», porque están todos sanos. «Perdimos varias casas como la de mis tíos, la de mis abuelos, pero todos fuimos rescatados«, agradeció. «Lo que vivimos es nada comparado a lo que le pasó a otras familias».

Barro, casas destruidas, autos abandonados, puentes que desaparecieron y rutas intransitables son algunas de las consecuencias del temporal en Bahía, una ciudad cuyos habitantes buscan reconstruir su historia.

