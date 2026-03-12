A qué hora empieza la feria más grande de Neuquén: el listado de shows que se suman al Confluencia de Sabores

La ciudad de Neuquén se prepara para una de las citas más masivas de su calendario cultural y económico. Este viernes y sábado, el Parque Jaime de Nevares será el escenario de una edición especial que une a Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, consolidándose como la feria más grande de la capital provincial.

La propuesta, pensada en el marco del Mes de la Mujer, reunirá a más de 180 emprendedores neuquinos. Será una vidriera única para el diseño, las artesanías y los productos de manufactura propia, fomentando la economía circular y el contacto directo entre productor y consumidor.

¿Qué vas a encontrar en el Parque?

La atracción principal del fin de semana, será el Neuquén Emprende. Con más de 180 stands con productos de elaboración propia (sin reventa). Habrá diseño, decoración, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, encuadernación y artesanías.

Además, llega el festival Confluencia de Sabores con un patio gastronómico con 30 carros de comida (desde lomos y pizzas hasta shawarma) y un sector exclusivo de fuegos para carnes a las brasas. También sumará 10 puestos de jugos, cervezas artesanales y destilados regionales.

La agenda de espectáculos (Line-up) para la feria más grande de Neuquén

Si vas a disfrutar de la música, agendá los horarios de los shows principales:

Viernes 13:

19:15 – Joaquín Di Magic (Show infantil)

– Joaquín Di Magic (Show infantil) 20:00 – Belu Misson

– Belu Misson 21:00 – Carmesuit

– Carmesuit 22:00 – Skinnys

Sábado 14: