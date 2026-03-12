Bariloche tendrá su Fiesta del Chocolate 2026 en Semana Santa

La Fiesta del Chocolate en Bariloche se realizará del 2 al 5 de abril. Foto: Archivo

La Semana Santa volverá a ser para Bariloche una fecha especial porque se reeditará una nueva edición de la Fiesta del Chocolate, entre el 2 y 5 de abril, con actividades para toda la familia y el regreso de la barra de chocolate más larga del mundo.

Mientras en las vidrieras y góndolas de las chocolaterías de la calle Mitre comienzan a exhibirse los huevos y figuras de pascua, la Cámara de Chocolateros prepara lo que será la fiesta más dulce y tentadora de Bariloche.

Como cada año, la celebración transformará el Centro Cívico y la calle Mitre en el epicentro de la fiesta, con un amplio programa de actividades que combinan gastronomía, entretenimiento y experiencias para grandes y chicos.

Según anticipó la organización, en manos de la cámara empresarial junto al Emprotur, la municipalidad de Bariloche y el gobierno provincial, entre las propuestas más esperadas se destaca la tradicional elaboración de la barra de chocolate más larga, realizada por los maestros chocolateros de la ciudad, un evento que convoca a miles de personas y que en ediciones recientes superó los 200 metros de chocolate artesanal.

La programación incluirá además el clásico Paseo del Chocolate, con estaciones temáticas, degustaciones y espacios interactivos; la plaza de juegos chocolatosos, especialmente pensada para los más pequeños; y la actividad “Chocolateros por un Día”, donde cientos de niños y niñas participan decorando huevos de Pascua junto a chocolateros profesionales.

A lo largo del fin de semana también habrá espectáculos artísticos, shows musicales, intervenciones urbanas, maquillaje artístico, juegos temáticos y diversas propuestas recreativas para toda la familia.

Además, en los próximos días se dará a conocer una actividad especial preparada para esta edición de la Fiesta del Chocolate: una propuesta inédita en la Patagonia que promete sorprender al público y convertirse en uno de los grandes atractivos de 2026.