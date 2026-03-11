¡Alegría! La feria más grande de Neuquén y el Confluencia de Sabores tienen fecha confirmada para marzo

La ciudad de Neuquén se prepara para una de las citas más masivas de su calendario cultural y económico. Este viernes y sábado, el Parque Jaime de Nevares será el escenario de una edición especial que une a Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, consolidándose como la feria más grande de la capital provincial.

La propuesta, pensada en el marco del Mes de la Mujer, reunirá a más de 180 emprendedores neuquinos. Será una vidriera única para el diseño, las artesanías y los productos de manufactura propia, fomentando la economía circular y el contacto directo entre productor y consumidor.

Sabores, shows y «Estación Bienestar»: los detalles de la feria más grande de Neuquén

Para quienes busquen disfrutar de la tarde al aire libre, el sector de Confluencia de Sabores ofrecerá una variada propuesta gastronómica con opciones para todos los gustos. Además, la feria contará con:

Grilla de espectáculos: Música en vivo y shows para toda la familia.

Música en vivo y shows para toda la familia. Actividades infantiles: Espacios recreativos diseñados para los más chicos.

Espacios recreativos diseñados para los más chicos. Estación Bienestar: Una de las grandes novedades de esta edición, un espacio dedicado exclusivamente al cuidado personal y la relajación.

Qué días será la feria más grande de Neuquén: los horarios y ubicación

El evento tendrá lugar en el predio de las calles Alderete e Illia:

Días: Viernes 13 y sábado 14 de marzo.

Viernes 13 y sábado 14 de marzo. Horario: A partir de las 18:00 horas .

A partir de las . Lugar: Parque Jaime de Nevares (ex U9).

La entrada es libre y gratuita, convirtiéndose en el plan ideal para disfrutar del atardecer neuquino y apoyar el talento local.