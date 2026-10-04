Fiesta Pirata: Belgrano le ganó 1-0 a Talleres sobre el final del Clásico Cordobés

Belgrano anotó sobre el final y se quedó con el clásico de Córdoba. (Foto: Clarín)

Belgrano le ganó 1-0 a Talleres en el Clásico Cordobés, por la fecha 11 del Clausura, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Ramiro Hernandes marcó el único gol del partido a cuatro minutos del final y le dio el triunfo al Pirata.

Más allá del peso específico que siempre tiene este encuentro, esta edición del clásico más importante de la provincia llegaba con una particularidad: era determinante para el futuro de Talleres en el Clausura. Los malos resultados habían dejado a la T bastante relegada en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Esa necesidad, sumada a la localía, hacía prever que Talleres intentaría imponer condiciones desde el comienzo. Sin embargo, Belgrano salió decidido a plantarse en campo contrario y tomó el control del partido durante los primeros minutos.

El Pirata manejaba el ritmo, aunque la primera situación clara fue para la T. Rick enganchó dentro del área y sacó un zurdazo que tenía destino de gol, pero Vicentini se estiró al máximo y logró desviarlo. La pelota terminó estrellándose contra el palo.

LA MÁS CLARA FUE PARA LA T: Rick sacó el remate, Vicentini se estiró y la pelota rebotó en el palo para que se salve Belgrano. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/DyE4d75qTf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026

El encuentro se mantuvo parejo. Belgrano mostraba mayor claridad en la circulación, mientras que el local apostaba a un juego más directo. Las aproximaciones se repartían entre ambos equipos.

La más clara de la visita en la primera mitad llegó a los 36′. Passerini ingresó al área con la pelota y, en lugar de rematar, intentó dejarla servida para Rigoni, que no llegó a conectar. El exjugador de Independiente cuestionó la decisión del centrodelantero y ambos tuvieron un pequeño entredicho.

El ritmo aumentó en el comienzo del complemento. El partido se volvió de ida y vuelta, con poco tránsito por el mediocampo y los dos equipos apostando al juego directo.

A los 35′ ingresó Baroni, una de las grandes apariciones que ilusionan a los hinchas de Talleres. El juvenil se hizo cargo de un tiro libre a favor de su equipo y sacó un remate desde casi 30 metros que se estrelló contra el travesaño.

El local empezaba a inclinar la cancha y Belgrano apostaba al contragolpe. Y en una de esas salidas rápidas, a cuatro minutos del final, el Pirata encontró el gol.

Velázquez y Zelarayán armaron una gran jugada por la izquierda. Tras una corrida, el centro llegó por lo bajo para Uvita, que remató y encontró la resistencia de Riquelme. Hernandes tomó el rebote y sacó un potente remate que venció a Unsain para poner el 1-0.

¡CONTRA LETAL DEL PIRATA PARA ABRIR EL CLÁSICO CORDOBÉS! Ramiro Hernandes puso el 1-0 de Belgrano contra Talleres cerca del final en el Kempes. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/YeaWvCQ0da — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026

Los minutos finales fueron de puro desorden y emoción. Talleres se lanzó por completo en busca del empate, mientras que Belgrano encontró espacios y manejó los tiempos. El Pirata sostuvo la ventaja y se quedó con un triunfo que profundizó la crisis futbolística del conjunto local.

Con la victoria, Belgrano, campeón del fútbol argentino, extendió a nueve partidos su racha sin perder ante su clásico rival y también mantuvo su invicto como visitante en este historial.

Talleres, en tanto, acumula cuatro clásicos sin convertirle a Belgrano y atraviesa una actualidad complicada porque perdió nueve de sus últimos 13 partidos.

Con información de ESPN