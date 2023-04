A un año de la muerte del refugiero en el Frey: «Si hubieran activado el protocolo, mi hijo se hubiera salvado»

«Si Pajarín hubiera activado el protocolo entre las 19 y 21 de ese 27 de abril, Manu se hubiera salvado porque murió como a la medianoche«. Un año después del siniestro en el que Manuel Benítez, de 29 años, perdió su vida atrapado en una tormenta de nieve intentando llegar al refugio Frey, sus padres, Juan y Ximena, no encuentran consuelo.

«Este terrible episodio nos cambió la vida. Ayer nos fuimos a ver el atardecer, como le gustaba a Manu, y hablamos de lo que nos sucedió. Pasaron tantas cosas que, por momentos, nos parece que el tiempo es muy largo. Tratamos de sobrellevarlo como podemos. Tenemos días muy tristes«, admite Juan.

En noviembre del año pasado, el exconcesionario del refugio Frey, Federico Pajarín, quedó imputado por el homicidio culposo de Benítez, que murió atrapado por una tormenta de nieve a solo 100 metros de llegar al refugio Frey, a donde trabajaba. Se le atribuye el delito por omisión y no por acción.

«Días atrás, el fiscal (Gerardo) Miranda pidió prolongar la investigación dos meses más. Dice que no hay pruebas suficientes. Le ofrecieron a nuestro abogado una probation, pero ya dijo que no. No vamos a aceptar una probation para que el tipo vaya a pintar muros. No tenemos interés en llegar a ningún acuerdo. Habrá que esperar dos meses más», señaló Juan.

Recuerda el episodio con detalles, como si el tiempo no hubiera pasado. A las 23 de ese 27 de abril recibieron una comunicación telefónica en la que les informaban que Manuel no había llegado al refugio. También les indicaron que, a las 4.30 de la mañana, la comisión de auxilio del Club Andino iniciaría la búsqueda. «Ahí empezó todo: llamadas de un lado y otro. Un ir y venir. Nos acercamos a Catedral y (Claudio) Fidani me dijo que ellos estaban abocados a la búsqueda. Que no nos preocupáramos. Cuando veníamos bajando nos dijeron que lo habían encontrado y que estaba todo bien. Que le estaban haciendo los primeros auxilios. Era una algarabía terrible», relató.

La alegría duró poco porque a los pocos minutos cuando estaban yendo al hospital en busca del joven, un nuevo llamado alertó que a Manuel lo habían encontrado sin vida. «¿Por qué no me dijeron la verdad? Nos hizo ilusionar con algo que duro dos horas», objetó Juan.

¿A quién responsabiliza la familia de Manuel? A Pajarín pero también al Club Andino Bariloche. «Parques no tiene nada que ver. Delegó la responsabilidad en el año 84 sobre el Club Andino que ejerce la responsabilidad sobre los concesionarios. Sabemos que nadie va a ir preso, pero van a tener que pagar por lo que hicieron. No se la van a llevar de arriba», indicó Juan.

Al acusar a Pajarín, recalcó que «es experimentado en la montaña. Manu se comunicó con él a las 11.30 y la respondió: ‘No importa si llegas más tarde, sos un groso´. Tenía que decirle: ‘Manu no subas´ porque sabia que no tenía experiencia en montaña. Y uno de los chicos que estaba arriba venía diciéndole que estaba mal el tiempo con la nieve».

Qué cambió

La muerte de Manuel marcó un antes y un después en el funcionamiento de los refugios.

«Más que cambiar cosas, se profundizó lo que estaba escrito, vinculado a la fiscalización. Se han incorporado protocolos para la época invernal. Hay que tener en cuenta que los refugios abiertos en el año son solo Frey, Jakob y el de Laguna Ilon. El resto está cerrado. Justo este episodio lamentable ocurrió en época no invernal, aunque en condiciones invernales», advirtió Jorge Mroz, gerente del Club Andino Bariloche.

Insistió en que las condiciones «están por escrito». Por ejemplo, las cuestiones vinculadas al personal que «debe estar en regla. No existe el trabajo informal«.

«También hubo un acercamiento con los refugieros y los porteadores y, desde el club nos comprometimos a dar talleres de capacitación como manipulación de alimentos y primeros auxilios en zonas agrestes. Se formalizó una capacitación vinculada al uso y manejo del handy«, indicó.