A un año del trágico temporal, Bahía Blanca recuerda a las víctimas y sigue reconstruyéndose

La ciudad de Bahía Blanca recuerda este sábado el primer aniversario del furibundo temporal que dejó un saldo de 16 muertos y cientos de evacuados, graves inundaciones y cuantiosas pérdidas en infraestructura, de las cuales todavía intenta recuperarse.

Aquel viernes 7 de marzo de 2025, y desde temprano, cayeron más de 300 milímetros de agua durante unas seis horas, tanto en Bahía Blanca como en otras localidades cercanas; es decir, el equivalente a las precipitaciones de cuatro meses que habitualmente se registran en esta zona de la provincia de Buenos Aires.

El efecto fue devastador: hubo inundaciones repentinas en las calles, con imágenes nunca antes vistas, como vehículos apilados, mobiliario urbano y viviendas que no soportaron la embestida del agua, en medio de la desesperación de miles de vecinos que en pocas horas perdieron sus pertenencias.

La ciudad, a 600 kilómetros de Buenos Aires y considerada la puerta de entrada a la Patagonia, está ubicada sobre la cuenca inferior del arroyo Napostá, lo que aumentó su vulnerabilidad, ya que su desborde y el que también se produjo en el canal Maldonado generaron la catástrofe.

La magnitud del temporal, que afectó también a Daniel Cerri, Villarino y Puán, entre otras, motivó que el Gobierno nacional decretara tres días de duelo nacional, y llevó a científicos y especialistas a analizar sus posibles causas.

Precisamente, los especialistas identificaron como factores determinantes la lluvia sin precedentes, la ubicación de la ciudad, las deficiencias en la planificación urbana y la creciente influencia del cambio climático, aunque advirtieron que ninguna ciudad está preparada para contener semejante cantidad de agua.

En las últimas horas, las autoridades de Bahía Blanca colocaron una gigantografía que muestra a Rubén Salazar tomando de la mano a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, en el ingreso a la localidad de Daniel Cerri, una de las más afectadas por el histórico temporal.

Por iniciativa de Marina Hagg, madre de las menores, se realizó el homenaje a tres de las víctimas de aquella jornada, cuando la familia Hecker se desplazaba en su vehículo por la ruta 3, rumbo a Mayor Buratovich. Sin embargo, el temporal los sorprendió y en pocos minutos el auto quedó bajo el agua.

Los cuatro integrantes de la familia, el matrimonio y sus dos pequeñas hijas, intentaron subir al techo del auto, pero una correntada los arrastró cientos de metros. Salazar, testigo del hecho, no dudó en arrojarse para tratar de salvar a las dos menores; sin embargo, fallecieron los tres.

Salazar, oriundo de Río Negro y padre de dos hijos, se convirtió en un símbolo de valentía y solidaridad, por lo cual las autoridades municipales de Bahía Blanca solicitaron la autorización correspondiente para que su nombre pueda utilizarse para designar espacios públicos o bienes municipales.

