Abrazo simbólico en Catriel: vecinos exigen respuestas tras choque fatal en Ruta 151

Este martes vecinos de Catriel se concentrarán en el acceso sur de la ciudad para realizar un abrazo simbólico en memoria de las cuatro personas muertas en el trágico choque del sábado en la Ruta Nacional 151. La movilización fue convocada por el Frente de Acción Vecinal y busca mantener vivo el reclamo por obras de infraestructura vial y mayor seguridad en una ruta clave para el norte patagónico.

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, confirmó a Diario RÍO NEGRO que el municipio pondrá a disposición transporte para que los vecinos que no puedan movilizarse por sus propios medios puedan asistir. «Llevaremos gente que no puede transportarse», aseguró.

Además, expresó su pesar por lo ocurrido: «Es una suma tristeza lo que estamos atravesando, un luto terrible y cierto enojo, porque hace tiempo venimos tratando de expresar que esto viene sucediendo. Es una situación que amerita que la comunidad se movilice», sostuvo Monsalve.

La convocatoria está prevista para este martes 29 de julio a las 9 de la mañana, en el ingreso sur de la ciudad.

La mujer que perdió a cuatro familiares en la tragedia de Ruta 151 pidió fuerzas para seguir

Una de las voces más conmovedoras en medio del dolor colectivo es la de Joana Hernández, quien perdió a su madre, su hija, su hijo y su hermana en el siniestro. A través de redes sociales, compartió un mensaje que rápidamente se viralizó: «Perdí casi toda mi vida en segundos. No sé cómo voy a seguir, no encuentro camino. Solo denme fuerzas por mis tres pequeños que me quedan», informó Viento Sur Noticias.

Hernández también agradeció el acompañamiento de vecinos, conocidos y desconocidos: «Estuvieron ahí, sin conocernos, dando amor en este momento de oscuridad. Eso no se olvida«.

La tragedia ocurrió el sábado 26 de julio, cuando un automóvil en el que viajaban cinco personas impactó de frente contra un camión, en medio de condiciones climáticas adversas. Cuatro ocupantes del auto murieron en el acto.

El hecho reactivó los reclamos por el deterioro estructural de la Ruta 151, una traza con alto tránsito que arrastra años de abandono y promesas incumplidas. «Pedimos justicia, señores políticos, que esto no le pase a más nadie«, expresó Hernández, poniendo en palabras la bronca de toda una comunidad.