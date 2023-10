Abrazo simbólico: los chicos de una escuela especial de Bariloche continúan sin transporte

«Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad» cantaban con fuerza los alumnos de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6 en el patio, bajo un intenso granizo, mientras los padres y referentes de la Unter realizaban un abrazo simbólico a la casa que funciona en la calle 2 de Agosto 1350, al sur de Bariloche.

En el portón de la institución sobresalían carteles con las mismas leyendas: «No puedo venir a la escuela porque no tengo transporte» y «Nuestros compañeros perdieron un año de clases. No es justo«.

La iniciativa fue convocada por los mismos padres de los alumnos que concurren a la institución destinada a adolescentes y jóvenes con discapacidad que se mostraron hartos de repetir el reclamo que llevan adelante desde principios de año. La falta de transporte dificultó el acceso al colegio.

Durante la mañana de este martes, los estudiantes participaron de una intervención artística, una clase abierta de música y finalmente el abrazo simbólico.

«Se perdió el año. Los chicos tuvieron clases solo un mes poco antes del receso invernal, pero a la vuelta, de nuevo no hubo transporte», reclamó Natalia Buch, una de las madres y agregó: «El problema es que el gobierno no le paga a término a los transportistas. A esto hay que sumarle el abandono de los edificios: se llueven, sumado a los paros por los sueldos de los docentes y los porteros. Ha sido un año desastroso desde el punto de vista de la educación pública y más aun para nuestros pibes con discapacidad».

Alrededor de 88 estudiantes concurren a la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6 -el año próximo, se espera un ingreso de 25 chicos más-. Del total de la matrícula, unos 36 no pueden acceder al establecimiento educativo ante la falta de transporte.

Los estudiantes reclamaron por la situación a través de carteles. Foto: Marcelo Martinez

Los padres se mostraron indignados por la falta de respuestas del gobierno provincial. Contaron que hubo una reunión dos meses atrás en la que surgió un compromiso por parte de las autoridades para volver a reunirse en dos semanas. Pero el encuentro nunca se concretó.

«Queremos pedirle a la gobernadora que se haga cargo de la situación y lo resuelva inmediatamente porque son nuestros hijos los que están sin escolarizarse. Es el único espacio de estas características en el que nuestros hijos se pueden incluir y sociabilizar», planteó Marisa Ceballos, otra de las madres

«El común de la gente no conoce la dificultad de tener un hijo con discapacidad. Y encima tenemos que pelear para que el sistema nos acompañe. Es frustrante», acotó Buch.

Los dirigentes de la Unter Bariloche acompañaron el reclamo. La secretaria general Adriana Lizaso recordó que la primera conferencia de prensa del sindicato de este año fue en la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6 debido a la falta de transporte y a la falta de avances en la obra del edificio nuevo comprometido para julio de este año en el predio de la escuela especial 6 en la calle Elordi y Mascardi. «Estamos casi en el último trimestre del año y no se resolvió ninguno de los problemas. Esto habla del descuido del Ministerio de Educación en relación a la modalidad especial«, fustigó la dirigente gremial.

La escuela que espera su edificio propio para marzo del año próximo actualmente funciona en tres sedes: la casa de 2 de Agosto 1350 donde se llevan a cabo los talleres y, la casa Aitué y la escuela rionegrina 97 donde funcionan las áreas pedagógicas.

El colegio brinda tres talleres: cocina, panadería y artesanía. A partir de esos talleres, se enseñan contenidos pedagógicos.