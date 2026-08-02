Abrieron la inscripción para los cursos gratuitos de RCP: cuándo serán en Viedma y Patagones

Camuzzi anunció la realización de dos jornadas gratuitas de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) destinadas a vecinos de Viedma y Carmen de Patagones. Los cursos serán abiertos a la comunidad, contarán con certificación y estarán a cargo de instructores de la Asociación Civil Argentina Reanimación.

La primera capacitación se desarrollará el martes 12 de agosto, a las 11, en el Gimnasio Fioravanti Ruggeri de Viedma, ubicado en la intersección de Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas. En tanto, la segunda tendrá lugar el miércoles 13 de agosto, a las 9.30, en el Club La Loma de Carmen de Patagones, situado en Boulevard Mariano Moreno 418.

Durante las jornadas, los asistentes aprenderán técnicas fundamentales para intervenir en situaciones de emergencia, entre ellas RCP en adultos y niños, el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y la maniobra de Heimlich, herramientas que pueden resultar determinantes mientras se espera la llegada de los servicios de salud.

Capacitación para actuar ante emergencias

Desde la empresa explicaron que la reanimación cardiopulmonar es una técnica utilizada por los primeros respondientes en casos de paro cardiorrespiratorio, como pueden ser ahogamientos, asfixias, electrocuciones o episodios de muerte súbita.

Además, remarcaron que el procedimiento también puede ser de utilidad en situaciones derivadas de una intoxicación por monóxido de carbono, una de las principales causas de emergencias durante el invierno por la mala combustión de artefactos que funcionan a gas.

Por ese motivo, los cursos incluirán también contenidos vinculados con la prevención y el manejo de intoxicaciones por monóxido de carbono, brindando recomendaciones para reducir riesgos en los hogares.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos

Las capacitaciones forman parte de la campaña nacional de prevención de accidentes por monóxido de carbono que impulsa Camuzzi y ya se realizaron en distintas localidades de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.

Los cupos son limitados, por lo que es necesario realizar una inscripción previa.

Viedma (12 de agosto): https://forms.gle/VebkXws8jBSfhrqGA

https://forms.gle/VebkXws8jBSfhrqGA Carmen de Patagones (13 de agosto):https://forms.gle/XYL4B5HwCGiMSpqt5

Camuzzi informó que continuará replicando estas capacitaciones en diferentes ciudades del país con el objetivo de promover herramientas que permitan actuar de manera rápida y efectiva ante emergencias y contribuir a la prevención de accidentes domésticos.