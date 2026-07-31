Viedma destinó 77 millones de pesos a mejoras habitacionales y prevé una nueva entrega

Viedma destinó 77 millones al programa Acompañar en Viedma. La iniciativa alcanzó a un centenar de familias para la mejora edilicia de sus casas. Foto: gentileza

La Municipalidad de Viedma entregó 110 tarjetas precargadas con 700.000 pesos del programa «Acompañar», destinadas a familias que necesitan ampliar, mejorar o finalizar sus viviendas.

La inversión alcanzó los 77 millones y, según adelantó el secretario de Desarrollo Humano e Integración Social, Mario Sánchez, se espera una segunda entrega, sujeta a la evolución de la recaudación municipal.

¿En qué consiste y a quiénes alcanza el programa?

El programa asistencial se encuentra activo desde hace cinco años y consiste en el otorgamiento de tarjetas precargadas para la compra de materiales de construcción en comercios de Viedma, con el objetivo de favorecer las demandas habitacionales.

En este sentido, se priorizan hogares con personas mayores, personas con discapacidad y familias con niños y adolescentes.

Este año, 110 familias fueron beneficiadas con el Programa Acompañar, que funciona desde 2021 en Viedma. Foto: gentileza

El acto con la primera entrega anual de tarjetas fue realizado en el polideportivo Fioravanti Ruggeri, con la presencia del intendente Marcos Castro, quien encabezó la entrega junto a la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra, y funcionarios municipales.

Allí, Sánchez explicó que el programa se financia con recursos del Fondo de Desarrollo Humano, integrado principalmente por la recaudación del impuesto al baldío.

Ademas, alentó a los beneficiarios a elegir libremente el comercio donde realizar las compras y recomendó comparar precios para aprovechar al máximo el monto otorgado.

¿Cómo inscribirse?

En entrevista con el diario RIO NEGRO, Sánchez confirmó que «se proyecta una segunda entrega, de acuerdo a como evolucione la recaudación».

Quienes deseen acceder al programa deben inscribirse en la Secretaría de Desarrollo Humano e Integración Social, en Álvaro Barros 1508.

Entre los requisitos principales se encuentran acreditar la posesión del terreno y presentar la documentación personal.

Luego, un equipo integrado por un trabajador social y un técnico en construcción realiza una visita al domicilio para evaluar las condiciones habitacionales y determinar la prioridad de cada caso.