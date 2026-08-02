Cierran por más de un mes el acceso a la Garganta del Diablo por crecidas extraordinarias del Iguazú vinculadas a El Niño

El Parque Nacional Iguazú anunció el cierre total del acceso a la Garganta del Diablo, el punto más emblemático del área protegida, debido a las crecidas extraordinarias del río Iguazú registradas en las últimas horas.

La decisión, que se extenderá por 40 días, responde a un incremento abrupto del caudal que superó los niveles de seguridad y obligó a suspender el ingreso de visitantes para evitar riesgos en las pasarelas y plataformas de observación.

Efectos de El Niño: crecida en Iguazú

Las autoridades explicaron que el fenómeno está directamente vinculado a los efectos del El Niño, que en la región provoca lluvias intensas y repentinas en la cuenca alta del río. Ese aporte de agua generó un aumento súbito del caudal, que pasó de valores habituales a registros considerados críticos en cuestión de horas. Las pasarelas que conducen al balcón de la Garganta del Diablo quedaron parcialmente cubiertas por el agua, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia y evacuar preventivamente a los turistas que se encontraban en el circuito.

Los guardaparques y equipos técnicos realizaron inspecciones durante toda la mañana para evaluar el estado de las estructuras. Aunque no se detectaron daños graves, el nivel del río continúa en ascenso y la fuerza del caudal representa un riesgo para la integridad de las pasarelas. Por ese motivo, se resolvió mantener el cierre hasta que las condiciones hidrológicas se estabilicen y se pueda garantizar un tránsito seguro.

El resto de los circuitos del parque permanece habilitado, aunque con monitoreo constante. Las autoridades recomendaron a los visitantes consultar el estado de los accesos antes de planificar su recorrido y recordaron que las crecidas forman parte de la dinámica natural del Iguazú, especialmente en años afectados por El Niño. Aun así, el cierre de la Garganta del Diablo —uno de los atractivos más visitados del país— representa un impacto significativo para la actividad turística de la región.

En paralelo, especialistas en hidrología advirtieron que el caudal podría seguir aumentando en los próximos días si persisten las lluvias en Brasil, donde se concentra la mayor parte de la cuenca. La prioridad, señalaron, es preservar la seguridad de los visitantes y evitar daños en las estructuras que, por su ubicación, están expuestas a la fuerza del agua cuando el río supera los niveles normales.

La reapertura dependerá de la evolución del caudal y de las evaluaciones técnicas que se realizarán de manera periódica. Hasta entonces, el parque continuará operando con restricciones y medidas especiales para garantizar que la experiencia turística se desarrolle sin riesgos.

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