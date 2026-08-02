Boom vertical: la ciudad de Neuquén sumó casi un 20% más de metros cuadrados y marca un récord histórico en construcción

La ciudad de Neuquén consolida su perfil como el polo inmobiliario de mayor expansión del interior del país. Impulsada por la tracción económica de la región, la construcción privada cerró el primer semestre de 2026 con números récord: entre enero y junio se registraron 171.635 metros cuadrados, lo que representa un salto del 19,24% en comparación con los 143.940 metros cuadrados del mismo período del año pasado.

El dato no solo ratifica la marcha del sector, sino que se encuentra a la vista: actualmente existen 84 edificios de cuatro pisos o más en ejecución sobre la trama urbana, mientras que otros 40 proyectos avanzan en las oficinas de administración a la espera del permiso de obra definitivo.

El mapa del desarrollo en Neuquén: de casas bajas a torres de 15 pisos, dónde están

La fisonomía de la capital provincial atraviesa una transformación acelerada hacia la densidad vertical, especialmente en los corredores donde los lotes residenciales tradicionales dan paso a grandes emprendimientos:

Ejes con mayor crecimiento: las avenidas San Juan, Leloir y Doctor Ramón , junto con el microcentro capitalino.

las avenidas , junto con el microcentro capitalino. Nodo Norte: el área de ingreso a la ciudad, sobre la intersección de Raúl Alfonsín y Doctor Ramón , se convirtió en uno de los puntos con mayor concentración de propuestas de envergadura.

el área de ingreso a la ciudad, sobre la intersección de , se convirtió en uno de los puntos con mayor concentración de propuestas de envergadura. Transformación urbana: «Son zonas donde una antigua vivienda unifamiliar se transforma en torres de unos 15 pisos», detalló el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

El «termómetro» del hormigón: nuevo récord de grúas pluma

Más allá de los trámites de planos, el dinamismo en la vía pública se mide con la presencia de equipamiento pesado. El municipio confirmó que la capital alcanzará en el corto plazo un nuevo techo operativo en sus calles.

Actualmente funcionan 19 grúas pluma activas en distintas obras en altura y existen dos en proceso de habilitación, con lo que Neuquén llegará a las 21 grúas operando en simultáneo. «Hasta hace poco el máximo histórico había sido de 16. Este volumen muestra de forma gráfica el nivel real de actividad que atraviesa la ciudad», argumentó Nicola.

A la par de los nuevos registros, el flujo de terminaciones también muestra ritmo constante. En lo que va de 2026, la comuna ya otorgó 15 certificados finales de obra para desarrollos de gran escala, tras verificar mediante inspección el cumplimiento estricto de los planos aprobados.

Desde la Secretaría de Infraestructura explicaron que los metros cuadrados registrados constituyen el principal indicador estadístico de la ciudad, ya que permiten anticipar el volumen de inversiones que ingresará al circuito económico durante los próximos meses, independientemente del momento exacto en que los desarrolladores inicien el movimiento de suelos.