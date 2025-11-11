Accidente en la Ruta 40: un vehículo cayó al arroyo Guillelmo cerca de Villa Mascardi

Un automóvil desbarrancó sobre la Ruta 40 en el parque nacional Nahuel Huapi. Terminó semisumergido en el cauce del arroyo Guillelmo, cerca del acceso a Villa Mascardi. Desde el organismo piden circular con precaución, ante los peligros de las zonas montañosas de la Patagonia.

El siniestro se registró este martes por la tarde en la intersección de la Ruta 40 y la Ruta Provincial 81. Según informó la intendencia del parque nacional, el vehículo viajaba desde El Bolsón con dirección a Bariloche cuando, por motivos que se investigan, se despistó y precipitó en el arroyo.

En el rodado se trasladaban dos jóvenes. Pese a la brusca caída, lograron salir por sus propios medios. Sufrieron golpes leves y fueron asistidos inicialmente por Guardaparques del área, que acudieron de inmediato.

Advierten sobre el daño ambiental. (Gentileza).

Piden precaución en la Ruta 40 y las zonas de montaña

Tras el primer auxilio, se alertó a las fuerzas de seguridad y sanitarias. Personal de la Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y el hospital Zonal trabajaron en el lugar. Una mujer que viajaba en el vehículo fue trasladada al centro de salud de Bariloche para una revisión preventiva y más exhaustiva.

El Departamento de Conservación también intervino para abordar los posibles aspectos ambientales derivados de la caída del automóvil al curso de agua.

Desde el parque nacional Nahuel Huapi reiteraron la importancia de extremar las precauciones al circular por las rutas de montaña, especialmente en zonas con «curvas cerradas, fuertes pendientes y condiciones climáticas cambiantes».

Solicitaron a los conductores mantener siempre la velocidad controlada y utilizar el cinturón de seguridad.