Río Negro tras la tormenta: permanece el corte en la Ruta 6, pero habilitaron el tránsito en otros caminos

Debido al temporal de lluvia y viento, varias rutas provinciales de Río Negro registraron complicaciones para el tránsito normal. Vialidad tomó la decisión de cortar el paso o restringirlo, y en este sentido lanzó un nuevo parte para informar cómo continuará la situación durante la jornada de este martes.

El organismo vial detalló que las lluvias intensas y la acumulación de agua complicaron la circulación, especialmente en caminos de ripio y zonas rurales.

El detalle de las rutas complicadas en Río Negro

En un nuevo parte, informó que este martes:

Ruta Provincial 6: entre Jacobacci y Colan Conhué, el paso se encuentra cortado a la altura de Yao Yao, a unos 50 kilómetros de Jacobacci.

Ruta Provincial 67 y Ruta Provincial 6: tramo empalme con RP8 – Mencué, habilitado solo para vehículos 4×4.

Ruta Provincial 74: entre Cerro Policía y Aguada Guzmán, transitable con extrema precaución.

Ruta Provincial 68: tramo empalme RP 6 – El Chocón. Recomiendan transitar con extrema precaución por que hay equipos viales trabajando y formación de barro sobre la traza.

Ruta Provincial 73: en el tramo Nahupa Huen – Aguada Guzmán por equipos viales trabajando y formación de barro sobre la traza. Transitar con extrema precaución.

En tanto sobre el tramo de la Ruta 6 de Paso a Córdoba hacia El Cuy y la zona «cueva de los santitos», informaron que hay equipos viales trabajando y hay barrio sobre la calzada, por lo que recomiendan transitar con «extrema precaución».