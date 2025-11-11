Río Negro tras la tormenta: permanece el corte en la Ruta 6, pero habilitaron el tránsito en otros caminos
Vialidad de la provincia de Río Negro informó que por el temporal, las rutas presentan complicaciones. Pese a esto, algunos caminos ya fueron habilitados, aunque resaltaron la importancia de circular con extrema precaución.
Debido al temporal de lluvia y viento, varias rutas provinciales de Río Negro registraron complicaciones para el tránsito normal. Vialidad tomó la decisión de cortar el paso o restringirlo, y en este sentido lanzó un nuevo parte para informar cómo continuará la situación durante la jornada de este martes.
El organismo vial detalló que las lluvias intensas y la acumulación de agua complicaron la circulación, especialmente en caminos de ripio y zonas rurales.
El detalle de las rutas complicadas en Río Negro
En un nuevo parte, informó que este martes:
- Ruta Provincial 6: entre Jacobacci y Colan Conhué, el paso se encuentra cortado a la altura de Yao Yao, a unos 50 kilómetros de Jacobacci.
- Ruta Provincial 67 y Ruta Provincial 6: tramo empalme con RP8 – Mencué, habilitado solo para vehículos 4×4.
- Ruta Provincial 74: entre Cerro Policía y Aguada Guzmán, transitable con extrema precaución.
- Ruta Provincial 68: tramo empalme RP 6 – El Chocón. Recomiendan transitar con extrema precaución por que hay equipos viales trabajando y formación de barro sobre la traza.
- Ruta Provincial 73: en el tramo Nahupa Huen – Aguada Guzmán por equipos viales trabajando y formación de barro sobre la traza. Transitar con extrema precaución.
En tanto sobre el tramo de la Ruta 6 de Paso a Córdoba hacia El Cuy y la zona «cueva de los santitos», informaron que hay equipos viales trabajando y hay barrio sobre la calzada, por lo que recomiendan transitar con «extrema precaución».
