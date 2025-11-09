La cadena que gestiona los hoteles de Lionel Messi construirá un mega complejo de lujo en Bariloche

Meliá Hotels International, un grupo hotelero de origen español y referente en el sector, confirmó una inversión estratégica en Bariloche. La compañía proyecta la inauguración en 2028 de un hotel de lujo bajo su marca The Meliá Collection, incorporando 99 habitaciones y 48 residencias exclusivas a la oferta turística de la Patagonia.

Este anuncio de expansión en la Patagonia se produce luego de que la compañía tomará la gestión de los seis hoteles boutique MiM del astro del fútbol Lionel Messi, ubicados en España y Andorra. Desde el 1 de noviembre, estos establecimientos son administrados bajo la alianza empresarial The Meliá Collection, consolidando la presencia de la marca en el segmento de lujo.

El futuro complejo en Bariloche, denominado «The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez», se construirá en la Ruta Provincial 82 y el lago Gutiérrez, en el acceso al barrio Villa Los Coihues, según pudo conocer este medio.

Este sitio es reconocido por haber albergado anteriormente la hostería El Retorno y ahora se transformará en una «experiencia hotelera de lujo».

Cómo será el mega complejo de lujo en Bariloche que construirá la cadena que gestiona los hoteles de Messi

El proyecto del Meliá en Bariloche ofrecerá una arquitectura diseñada para integrarse con el paisaje natural del entorno. Además de las habitaciones y residencias, contará con una «cuidada oferta gastronómica» que incluirá un restaurante de especialidad y espacios dedicados al bienestar.

También dispondrá de un área de 500 metros cuadrados preparada para la realización de eventos sociales y corporativos, buscando satisfacer la creciente demanda de propiedades residenciales que combinan confort con servicios hoteleros de alta gama.

Gabriel Escarrer Jaume, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, manifestó su entusiasmo por la llegada de la marca a Bariloche.

Según sus declaraciones, el destino es «uno de los más icónicos de Argentina», y el proyecto se alinea con el «compromiso de crecimiento cualitativo» de la empresa y su apuesta por el lujo en la región. Por su parte, Ivo de Sousa Freile, director Ejecutivo de Terrazas del Gutiérrez, la compañía argentina socia en la iniciativa, valoró la propuesta, señalando que la «excelencia en hospitalidad» de Meliá permitirá posicionar a Argentina entre los destinos más exclusivos a nivel global.

Meliá Hotels International posee una fuerte presencia en Argentina, con 11 hoteles operativos o en proceso de apertura en diversas localidades como Buenos Aires, Iguazú y Ushuaia. A nivel mundial, la compañía gestiona más de 400 establecimientos bajo nueve marcas insignia.

El proyecto en Bariloche se suma a otras inversiones hoteleras en la zona, como la construcción de un nuevo hotel de la cadena Hilton, lo que refleja el dinamismo del mercado turístico en la Patagonia. Terrazas del Gutiérrez, el socio local, es una empresa argentina especializada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y hoteleros de alta gama.