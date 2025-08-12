¿Adiós definitivo? Una reconocida cadena de electrodomésticos cierra todas sus tiendas en Argentina

La conocida firma de tecnología Star_ anunció el cierre definitivo de todas sus tiendas físicas en el país, en medio de una profunda crisis financiera que golpea al sector. Fundada en 2021, llegó a contar con más de 30 sucursales distribuidas en Córdoba, Rosario, Neuquén, Mendoza, Misiones y Salta, entre otras provincias.

Según informó la empresa en un comunicado, a partir de ahora concentrará sus operaciones únicamente en su canal online. La decisión llega tras un 2024 marcado por una fuerte caída en las ventas, lo que derivó en cierres progresivos de locales y recortes internos, informó el Cronista.

Fuentes del sector revelaron que la compañía afronta serias dificultades económicas y que solo en julio dejó impaga una deuda de $800 millones en publicidad, un gasto clave en un rubro donde el marketing es determinante para las ventas.

El mercado tecnológico atraviesa un momento complejo: la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y la creciente competencia de productos importados complican aún más el panorama.

Del furor entre los gamers al cierre de sus más de 30 sucursales

En sus primeros años, Star_ se destacó por propuestas innovadoras, como permitir a los clientes probar una consola PlayStation 5 en sus casas durante una semana antes de comprarla.

Incluso, en 2024 había anunciado planes de expansión, con la duplicación de locales y una inversión de u$s 500.000 en un centro de distribución de 4.400 metros cuadrados en Sarandí. Sin embargo, la caída sostenida en las ventas terminó forzando el cierre total de sus puntos de venta físicos.