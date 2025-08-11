¿Se va? Como Carrefour, una reconocida cadena de farmacias busca socios para su negocio en Argentina

La cadena Farmacity busca un socio para su negocio en la Argentina que le permita obtener un financiamiento especial o la posibilidad de abrirse al mercado de capitales mediante su cotización en Bolsa.

Según confirmaron los diarios Clarín y La Nación, la empresa le entregó un mandato para ese objetivo al Bank Of America.

De acuerdo a las versiones publicadas la empresa busca alternativas para hacer frente al próximo escenario financiero del país, pero no habría cambios en la composición accionaria.

La movida de Farmacity se suma a otros cambios relevantes dentro del universo de empresas de consumo masivo que operan en el país.

Recientemente la empresa abrió una droguería en Córdoba, desde donde distribuirá sus productos a San Luis, La Rioja, Santiago, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

La cadena que basa su fuerte en la venta de medicamentosa, se expande cada vez más en rubros como productos de belleza, suplementos dietarios y demás accesorios.

La empresa tiene un fuerte desarrollo territorial en todo el país pero no puede instalarse en la provincia de Buenos Aires, porque se lo impide una ley local que prohíbe la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas.

El litigio duró varios años y fue saldado por la propia Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Con información de Noticias Argentinas.