Promociones que no podés perder: los electrodomésticos más buscados con hasta 50% de rebaja

Carrefour, Jumbo y Coto, las dos mayores cadenas de supermercados del país, lanzaron nuevas promociones en pequeños electrodomésticos, con descuentos de entre 30% y 50% y opciones de pago en cuotas sin interés, según el producto y el banco. Ambas cadenas cuentan con sucursales en Neuquén y Río Negro, por lo que estas ofertas están disponibles también en la región.

Entre las ofertas se encuentran freidoras, tostadoras, aspiradoras, cafeteras y otros artículos. Algunas promociones aplican descuentos directos, mientras que otras ofrecen rebajas al comprar más de una unidad. Es importante consultar la disponibilidad en cada sucursal o tienda online, ya que los precios y stock pueden variar, informó el portal iProfesional.

Ofertas destacadas en Carrefour

Air Fryer doble cajón Mandine 9 L: $169.000 (40% OFF), en 9 cuotas fijas con Visa o 3 cuotas sin interés.

Air Fryer Suono 3.8L digital: $79.000 (43% OFF).

Jarra eléctrica Mandine 1,7 L: $52.200 (40% OFF).

Cortacabellos Bluesky: $19.000 (55% OFF).

Batidora planetaria Mandine 5L: $124.000 (40% OFF).

Ofertas destacadas en Coto

Cortabarba Top House DT-100: $9.999 (50% OFF).

Balanza de baño Top House EB9370S844: $16.799 (30% OFF).

Freidora Moulinex Easy Pro 1600W 3L: $107.839 (20% OFF).

Aspiradora ciclónica Black & Decker 2200W VCBD8090: $239.999 (20% OFF).

Nebulizador Aspen NU 320 Lite: $82.159 (35% OFF).

Ofertas destacadas en Jumbo

Secarropas Koh-i-noor: $ 206.889

Microondas Samsung Grill: $ 277.524

Cocina Whirlpool: $ 839.999

Cocina Domec: $ 679.999

Horno eléctrico Daewoo: $ 197.279