Aerolíneas Argentinas anunció vuelos directos a Estados Unidos por el Mundial 2026: cuáles son las frecuencias

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves un esquema especial con vuelos directos a Estados Unidos por el Mundial 2026. El itinerario está planificado principalmente para viajar a las sedes donde juega la Selección Argentina.

El plan de la aerolínea de bandera incluye los destinos Kansas y Dalas, como así también un vuelo directo entre Córdoba y Miami.

Cómo son las frecuencias de los vuelos directos de Aerolíneas Argentinas a EE.UU.

Desde la empresa informaron que los vuelos especiales a la sede de la Copa del Mundo está prevista una programación especial.

Aerolíneas sumó dos vuelos especiales a Kansas, con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio.

«La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido», detallaron.

Por otra parte, habrá otros cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que disputará la Selección frente a Austria, previsto para el 22 de junio; y el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

«Para cada uno de los encuentros, se dispondrá de dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día«, ampliaron.

Además, como novedad anticiparon que sumarán el vuelo directo entre Córdoba y Miami, el cual comenzará a operar a partir de este 5 de junio y permanecer activo como ruta regular después del Mundial.

«Serán dos vuelos semanales, programados los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país», precisaron.

Por último, indicaron que la programación regular entre Ezeiza y Miami contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna.