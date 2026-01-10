SUSCRIBITE Diario papel
Vuelos a Neuquén: cómo llegar en avión a la Fiesta de la Confluencia 2026 desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta

Con el line-up confirmado, crece la demanda de pasajes para viajar a la Fiesta de la Confluencia. Cuáles son las rutas directas, qué aerolíneas operan hacia el Aeropuerto Presidente Perón.

Vuelos demorados en el aeropuerto de Neuquén. Foto: Archivo Matías Subat.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 no solo moviliza al Alto Valle; es un evento que ya tracciona turismo nacional. Con figuras como Trueno, No Te Va Gustar y Luciano Pereyra, el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón se prepara para un febrero con movimiento récord.

Si estás planeando viajar desde otra provincia, la conectividad aérea de Neuquén es una de las mejores del interior del país. Te contamos cómo llegar sin escalas.

Rutas directas: ¿desde dónde puedo volar a Neuquén para la Fiesta de la Confluencia 2026?

Actualmente, tres aerolíneas operan vuelos regulares que conectan a la capital neuquina con los principales puntos del país:

  • Buenos Aires: es la ruta con mayor frecuencia. Tanto Aerolíneas Argentinas como las low-cost Flybondi y JetSmart operan diariamente desde Aeroparque y Ezeiza.
  • Córdoba: una conexión clave para el centro del país. Flybondi y Aerolíneas Argentinas mantienen vuelos directos que unen «La Docta» con el Limay en poco más de una hora.
  • Mendoza: ideal para el turismo cuyano. Existen frecuencias semanales directas que evitan tener que pasar por Buenos Aires en Aerolíneas Argentinas, JetSMART, Flybondi y LATAM Airlines.
  • Salta: una ruta estratégica que conecta el Norte Grande con la Patagonia de forma directa a través de JetSmart.

La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia

Jueves 5 de febrero

  • Rombai
  • Migrantes
  • Luciano Pereyra
  • Karina

Viernes 6 de febrero

  • FMK
  • Lautygram
  • Tuli
  • Roze
  • Angela Torres
  • Luckra

Sábado 7 de febrero

  • La Beriso
  • Bersuit Vergarabat
  • Kapanga
  • No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero

  • Dillom
  • La Joaqui
  • Tizishi
  • Femi
  • Trueno

