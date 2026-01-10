Vuelos a Neuquén: cómo llegar en avión a la Fiesta de la Confluencia 2026 desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 no solo moviliza al Alto Valle; es un evento que ya tracciona turismo nacional. Con figuras como Trueno, No Te Va Gustar y Luciano Pereyra, el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón se prepara para un febrero con movimiento récord.

Si estás planeando viajar desde otra provincia, la conectividad aérea de Neuquén es una de las mejores del interior del país. Te contamos cómo llegar sin escalas.

Rutas directas: ¿desde dónde puedo volar a Neuquén para la Fiesta de la Confluencia 2026?

Actualmente, tres aerolíneas operan vuelos regulares que conectan a la capital neuquina con los principales puntos del país:

Buenos Aires: es la ruta con mayor frecuencia. Tanto Aerolíneas Argentinas como las low-cost Flybondi y JetSmart operan diariamente desde Aeroparque y Ezeiza.

Córdoba: una conexión clave para el centro del país. Flybondi y Aerolíneas Argentinas mantienen vuelos directos que unen «La Docta» con el Limay en poco más de una hora.

Mendoza: ideal para el turismo cuyano. Existen frecuencias semanales directas que evitan tener que pasar por Buenos Aires en Aerolíneas Argentinas, JetSMART, Flybondi y LATAM Airlines.

Salta: una ruta estratégica que conecta el Norte Grande con la Patagonia de forma directa a través de JetSmart.

La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia

Jueves 5 de febrero

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6 de febrero

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luckra

Sábado 7 de febrero

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero