Aerolíneas empieza a vender pasajes para el vuelo directo entre Bariloche y San Pablo

A partir del 5 de julio, Aerolíneas Argentinas ofrecerá un vuelo directo entre Bariloche y San Pablo, Brasil, cuatro veces por semana. Operará los martes, jueves, viernes y domingo y a partir de la próxima, la oferta de vuelos ya estará disponible en el sistema.

«La decisión genera mucha expectativa para los brasileños y también para Bariloche ya que estos vuelos directos no se daban desde 2018. La idea es que los vuelos arriben a la ciudad temprano en la mañana para que el turista aproveche el día, con regreso en horas de la tarde», indicó Fabián Lombardo, director Comercial y de gestión de Rutas de Aerolíneas, en diálogo con RÍO NEGRO.

El vuelo de San Pablo hacia Bariloche durará 4.45 horas y 4.10 horas, el de regreso.

La compañía de bandera apuesta fuerte al mercado brasileño y de esta forma, la nueva ruta desde Bariloche se suma al tramo San Pablo y Salta que también comenzará a operar en julio.

«Tenemos la facilidad del hub de Aeroparque -añadió-, pero de todos modos, nunca es comparable con un vuelo directo que tracciona más turistas».

Lombardo destacó que tras la participación en dos ferias de turismo en San Pablo, detectaron una altísima demanda de ese país por Argentina. «Estimamos que, en un contexto de pandemia y de guerra, habrá mucho tráfico de brasileños al país», indicó.

Con la apertura de las fronteras, los brasileños regresaron poco a poco a Bariloche pero los operadores turísticos cuestionaron que con la falta de conectividad aérea y el alto costo de los pasajes, muchos extranjeros desisten de viajar la ciudad patagónica y se quedan en Buenos Aires.

Lombardo no coincidió con este planteo. «Bariloche no hubiese tenido una temporada tan maravillosa si Aerolíneas no ponía la oferta que puso. Transportamos un 130% de pasajeros en enero en relación a lo que transportábamos prepandemia. Esto quiere decir que hoy transportamos un 30% más que en 2019 y un 50% más en febrero», dijo Lombardo. Agregó que en febrero, el incremento fue del 50%.

Señaló también que Bariloche es el destino con mayor demanda y mayor cantidad de vuelos por parte de la compañía. «Si no tuviéramos una estructura adecuada de tarifas, el éxito no se hubiese dado. En 2021, transportamos 611.000 pasajeros a Bariloche y 300.000 solo en estos últimos tres meses, lo que representa un 40% más que en prepandemia. Vamos monitoreando la oferta y a medida que vemos necesidad, ponemos más vuelos. Lo hicimos en Semana Santa y en Carnaval», dijo.