La conmovedora despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: «Buen viaje mi querido amigo»

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari, a los 77 años, provocó una ola de mensajes en todo el país. Entre las despedidas más significativas apareció la de Skay Beilinson, histórico compañero de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda emblema del rock argentino.

A través de Instagram, Skay expresó su dolor con palabras dirigidas a quien compartió décadas de música y escenarios. «Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre«, escribió el guitarrista.

La despedida de Skay Beilinson que conmovió a los seguidores del rock argentino

El músico completó su homenaje con otro tramo del mensaje que tocó la fibra de los fanáticos: «Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR«.

La relación entre Skay y el Indio atravesó gran parte de la historia del rock nacional. Juntos construyeron el fenómeno de Patricio Rey, una banda originada en La Playa que marcó a varias generaciones y dejó canciones que aún hoy convocan multitudes. Su pelea y separación fue una incógnita y un trago amargo para millones de seguidores, que año tras año soñaron con una reconciliación.

Skay Beilinson suspendió la presentación que tenía programada para este sábado junto a Los Fakires en Rosario.

Tras conocerse la partida del Indio, Skay además suspendió hasta nuevo aviso la fecha que tenía programada para este sábado 6 de junio en el Bioceres Arena de Rosario.

El legado del Indio Solari siguió presente hasta sus últimos días

La muerte del Indio cerró una etapa fundamental del rock argentino. El exlíder de Patricio Rey convivía desde hacía años con el Parkinson, enfermedad que había hecho pública en 2015 y que terminó alejándolo definitivamente de los escenarios.

De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, personal de la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su domicilio para constatar el fallecimiento. Los investigadores señalaron que no existían indicios de causas ajenas al cuadro de salud que atravesaba el músico.

Aun lejos de las presentaciones en vivo, Solari mantuvo el vínculo con sus seguidores a través de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En el último recital realizado en Jesús María, Córdoba, más de 35 mil personas participaron de una ceremonia en la que su figura volvió a ocupar un lugar central, pero desde las pantallas.

Durante esa presentación, la banda pidió un aplauso para el Indio e informó que seguía el recital mediante una transmisión por YouTube. Videos, grabaciones y caricaturas proyectadas durante el show mantuvieron viva una presencia que hoy adquiere otro significado para miles de seguidores.