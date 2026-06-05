Días antes de su muerte, la UBA le entregó al Indio Solari el doctorado honoris causa

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA; Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado; y Ricardo Gelpi, rector de la UBA. Foto: Agencia NA (UBA)

La Universidad de Buenos Aires le había otorgado el Doctorado Honoris Causa, la máxima distinción académica de la institución. El músico agradeció el reconocimiento a través de un mensaje grabado que hoy adquiere un significado especial tras conocerse su fallecimiento.

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari, ocurrida este viernes a los 77 años, provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y la cultura argentina. Mientras miles de seguidores lo despiden y recuerdan su legado, cobra una dimensión especial uno de los últimos homenajes públicos que recibió en vida: la entrega del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el máximo reconocimiento académico que otorga la institución.

Según informó Noticias Argentinas, la ceremonia se realizó días atrás en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y reunió a autoridades universitarias, músicos y fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La UBA distinguió al Indio Solari por su aporte a la cultura popular

El acto fue encabezado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quien tuvo a su cargo el elogio académico.

Durante su intervención, Yacobitti definió a Solari como «un artista que hizo de la originalidad una ética» y destacó la construcción de un vínculo único entre el músico y su público, considerado uno de los fenómenos culturales más importantes de la Argentina contemporánea.

Además, sostuvo que la universidad decidió otorgarle la distinción porque «el pensamiento crítico no tiene un solo formato» y porque el arte popular también constituye una forma legítima de producción de conocimiento.

El mensaje que dejó grabado el Indio Solari

Debido a su delicado estado de salud, el artista no pudo asistir personalmente a la ceremonia. Sin embargo, envió un mensaje grabado para agradecer el reconocimiento.

«Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a quienes les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias», expresó.

Sus palabras fueron recibidas con una extensa ovación por parte de los presentes y hoy resuenan con una carga emocional aún mayor.

Gaspar Benegas recibió el diploma en su nombre

Como establece el protocolo de este tipo de reconocimientos, el diploma y la medalla fueron entregados a Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien recibió la distinción en representación del músico.

La jornada continuó con un concierto especial encabezado por Benegas junto a un octeto de cuerdas integrado por Valentina Cooke, Lucas Agromedo, María Cecilia García, María Cecilia Isas, Lucía Kohan, Sara Tubbia Ryan, Carla Roberta Reggio, Brenda Zimmermann y Marisa Hurtado.

Las canciones que emocionaron al público

Durante el homenaje sonaron algunas de las composiciones más emblemáticas de la carrera de Solari, entre ellas El tesoro de los inocentes, La murga de la virgencita, Había una vez, Salando las heridas, El ruiseñor, el amor y la muerte, Ostende Hotel, Serenata de los santos fumadores, El arte del buen comer y Flight 956.

El momento más emotivo llegó con la interpretación de «Yo caníbal», cuando una participación grabada del propio Solari se sumó a la puesta musical y conmovió a los asistentes.

La ceremonia también pudo seguirse desde una pantalla gigante instalada en Plaza Houssay, donde decenas de seguidores acompañaron el homenaje.

Por qué la UBA decidió otorgarle el Doctorado Honoris Causa

La decisión fue aprobada por el Consejo Superior de la UBA en diciembre de 2025, en reconocimiento a su «destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular».

En los fundamentos de la resolución, la universidad destacó que la obra de Solari, desarrollada durante más de cinco décadas, lo convirtió en una figura central del rock argentino y latinoamericano, además de una de las personalidades más influyentes de la cultura nacional.

Con el paso de las horas, aquel homenaje académico adquiere un valor simbólico aún mayor: fue uno de los últimos reconocimientos públicos que recibió el Indio Solari antes de su muerte y dejó una imagen que hoy sus seguidores recuerdan con especial emoción.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA).