Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos a Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza: precios y cuando se inaugurarán

Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva ruta hacia una zona del Caribe. Tendrá viajes a Aruba con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Desde cuándo estarán disponibles los vuelos a Aruba de Aerolíneas Argentinas

La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales.

Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta.

La operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los viernes; un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los jueves.

La tarifa de lanzamiento será de 799 dólares más Impuestos ida y vuelta, partiendo tanto desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Tucumán y Salta

Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas continúa ampliando su red para la temporada de verano. Desde el lunes pasado están disponibles los tickets para las nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que operarán dos veces por semana entre el 1 de enero y Semana Santa.

Además, Aerolíneas ya ofrece tarifas competitivas para el turismo receptivo, orientadas a atraer pasajeros desde los mercados internacionales donde opera.

Estos viajeros pueden volar hacia Buenos Aires y luego sumar tramos hacia otros destinos del país por apenas 50 o 100 dólares más, fomentando así el turismo en toda la Argentina.

En paralelo, la compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. Además de continuar ofreciendo financiación, comenzó a realizar acciones promocionales en rutas internacionales y a sumar beneficios en millas para los clientes de alto valor, miembros del programa de fidelización Aerolíneas PLUS.

“La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones Internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”, indicaron desde la compañía.

Noticias Argentinas