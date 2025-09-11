ESCUCHÁ RN RADIO
Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos a Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza: precios y cuando se inaugurarán

la compañía tendrá una nueva ruta aérea que conectará con el Caribe.

Redacción

Por Redacción

Aerolíneas Argentinas sumará más vuelos en el verano. Foto: Gentileza NA.

Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva ruta hacia una zona del Caribe. Tendrá viajes a Aruba con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Desde cuándo estarán disponibles los vuelos a Aruba de Aerolíneas Argentinas

La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales.

Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta.

La operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los viernes; un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los jueves.

La tarifa de lanzamiento será de 799 dólares más Impuestos ida y vuelta, partiendo tanto desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Tucumán y Salta

Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas continúa ampliando su red para la temporada de verano. Desde el lunes pasado están disponibles los tickets para las nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que operarán dos veces por semana entre el 1 de enero y Semana Santa.

Además, Aerolíneas ya ofrece tarifas competitivas para el turismo receptivo, orientadas a atraer pasajeros desde los mercados internacionales donde opera.

Estos viajeros pueden volar hacia Buenos Aires y luego sumar tramos hacia otros destinos del país por apenas 50 o 100 dólares más, fomentando así el turismo en toda la Argentina.

En paralelo, la compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. Además de continuar ofreciendo financiación, comenzó a realizar acciones promocionales en rutas internacionales y a sumar beneficios en millas para los clientes de alto valor, miembros del programa de fidelización Aerolíneas PLUS.

“La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones Internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”, indicaron desde la compañía.

Noticias Argentinas


Temas

Aerolíneas Argentinas

Caribe

Vuelos

