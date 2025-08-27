Travel Sale: Vuelos con hasta 50% de descuento, 18 cuotas y promociones

El Travel Sale 2025 ya está online con descuentos en vuelos, paquetes y experiencias. Foto: gentileza.

El Travel Sale ya está en marcha y promete ser una semana clave para los viajeros. Desde este lunes y hasta el domingo 31, las agencias y aerolíneas lanzaron promociones que van desde 2×1 y preventas exclusivas hasta descuentos del 50% en el segundo pasajero en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Los beneficios alcanzan a destinos nacionales e internacionales: un 10% menos en viajes por Argentina con hasta 18 cuotas sin interés; 20% de descuento en paquetes al Caribe, con foco en Cancún y Punta Cana; y un 10% de rebaja para quienes miren más lejos, con ofertas a Miami, Sudamérica y Europa.

Organiza la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) e intervienen en total 140 agencias de viaje, empresas de asistencia al viajero y provincias argentinas como Neuquén, Salta y Jujuy. Asimismo, se brindan códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale vigentes en la semana de ofertas.

Para los pasajes nacionales, Aerolíneas Argentinas tendrá los siguientes plazos de pago:

Hasta 6 cuotas: Galicia (Visa, Master, Amex), BBVA (Visa, Master), Santander (Visa, Master, Amex), ICBC (Visa, Master), Columbia (Visa, Master), Amex directas + bancarias, Cabal directa, Credicoop (Cabal), Tuya NBCH, Banco de Formosa (Chigüé).

Hasta 6 cuotas + 10% off adicional: Banco Macro (Visa, Master, Amex).

Hasta 9 cuotas: Banco Comafi (Visa, Master).

Hasta 12 cuotas: Banco de Corrientes (Visa, Master), YOY (Master).

Hasta 9 cuotas clientes generales y hasta 12 cuotas clientes segmento premium: Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 6 cuotas clientes segmento premium: Banco Supervielle (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 9 cuotas clientes segmento premium: Banco de La Pampa (Visa, Master).

Hasta 3 cuotas: Banco Provincia de Neuquén (Visa, Master).

Flybondi y JetSmart compiten con precios bajos en rutas nacionales e internacionales.

Flybondi, hasta el 31 de agosto, ofrece pasajes desde $17.999 para Buenos Aires-Córdoba. Para otras rutas, los precios parten en $26.999 (Buenos Aires-Mendoza), $27.999 (Buenos Aires-Neuquén y Bariloche), $29.999 (Buenos Aires-Tucumán), $32.999 (Buenos Aires-Corrientes, Puerto Iguazú, Puerto Madryn y Salta) y $33.499 (Buenos Aires-Posadas y Santiago del Estero).

En el plano internacional, hay tickets desde $151.000 a Encarnación y a Brasil desde $165.000 (Florianópolis), $182.000 (San Pablo) y $195.000 (Río de Janeiro), con carry on incluido.

JetSmart, por su parte, comercializa pasajes domésticos desde $21.100 por tramo e internacionales desde US$63 o $86.600, con vigencia para volar entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

LATAM lanzó vuelos con hasta 56% de rebaja y Level tiene ofertas a Barcelona, España, por USD 389 en noviembre.

Programas de viajeros

Para tener una idea de cómo se combinan beneficios, en programas de promociones, como Smiles Argentina, se pueden comprar millas, suscribirse y hacer upgrade del plan y canjes de millas por aéreos.

Smiles Argentina ofrece millas con descuentos y canjes especiales a París, Madrid y Río de Janeiro.

Respecto a la compra de millas, anuncian que se podrá comprar hasta un millón por AR$ 2,68 cada una. Además, al pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Santander, se obtiene un 20 % de reintegro con tope de $15.000.

A la hora de canjear vuelos, el destino del mes es París (Francia) y hay tramos de ida disponibles desde Buenos Aires a 209.00 millas Smiles para clientes del Club. La disponibilidad entre noviembre y diciembre de 2025 es buena.

También hay otros destinos europeos en promo, como Madrid, Londres y Barcelona con Avianca, o Ámsterdam conectando en París.

Algunos otros canjes interesantes:

Buenos Aires – Fortaleza directo con GOL por 46.900 millas más tasas

Buenos Aires – Río de Janeiro por 43.400 millas más tasas

Buenos Aires – Florianópolis por 36.000 millas más tasas

Cómo participar

Los que quieran participar de esta feria online anual de oportunidades para planificar viajes deben registrarse en el sitio web de Travel Sale https://www.travelsale.com.ar/.

En la página se dan las opciones de búsqueda de paquetes, experiencias, vuelos, alojamientos, cruceros, traslados, seguros, autos.

Y en el formulario se indica el destino, el precio mínimo, el máximo, la agencia y la época en la que se piensa viajar.

Por ejemplo, ahí constan desde un best tour a Tierra del Fuego con beneficios desde $283,475; expediciones a la Islandia de las aureolas boreales, con beneficios por US$ 11.200, a Natal, Brasil, con beneficios, US$ 2.300, hasta 116 destinos más, que incluyen el Mundial de Fútbol 2026 en el Hemisferio Norte.