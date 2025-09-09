Argentina aumentó su tráfico aéreo en julio: qué aerolíneas lo impulsaron y los vuelos en Chile, Brasil y Perú

Argentina fue el mercado de mayor crecimiento porcentual interanual del tráfico aéreo en el mes de julio, gracias a una expansión del 8,3% en el segmento doméstico y del 14% en el internacional. Según los datos difundidos hoy por la Asociación de Líneas Aéreas de América Latina y el Caribe (ALTA), el total de pasajeros alcanzó un nuevo máximo histórico para un mes de julio, 6% por encima de los vuelos de julio durante 2019. El crecimiento estuvo impulsado en gran parte por las aerolíneas con base en LAC.

Vuelos en Argentina en números

Según indicó ALTA. entre enero y julio, el país ya suma 19 millones de pasajeros, un 14,7% más que en 2024.

En julio, el tráfico aéreo en la región alcanzó 42.8 millones de pasajeros, lo que representa un aumento interanual del 4,4% frente a julio de 2024, equivalente a 1.8 millones de pasajeros adicionales.

Este ritmo de crecimiento superó al registrado en junio, al sumar un punto porcentual más, impulsado por las aerolíneas con base en LAC que, por segundo mes consecutivo, lideraron la expansión mundial (+7,2%)[i]. El tráfico dentro de la región explicó más del 60% del incremento neto de julio, mientras que el flujo de pasajeros entre LAC y EE. UU. registró su mejor desempeño del año (+3,6% interanual).

Argentina, Panamá, Perú y Brasil lideraron el crecimiento en vuelos

Panamá, registró un aumento interanual del 9% en su tráfico total de pasajeros en julio, jalonado por el aumento intrarregional (+10%) y con Norteamérica (+5%). Las rutas con Centroamérica y el Caribe fueron las que más crecieron desde y hacia Panamá durante Julio, destacándose Panamá – San José (+21%), Panamá – Punta Cana (+27%), Panamá – El Salvador (+22%) y Panamá – Guatemala (+15%).

Perú tuvo un alza importante del 8,6% interanual, con el mercado doméstico creciendo a doble dígito (+10%) y el internacional al 6%. Julio marcó récord histórico en tráfico doméstico (1,5 millones de pasajeros), algo que se ha repetido todos los meses de 2025. En el segmento internacional, la cantidad de vuelos operados aumento en 7% respecto a julio de 2024, con un fuerte impulso en el mercado Perú – Colombia, que creció 25% interanual en frecuencias[ii] y +17% interanual en turistas colombianos visitando Perú[iii].

Brasil registró su quinto mes consecutivo de récord histórico en tráfico doméstico. En julio, 9 millones de pasajeros volaron dentro del país, 4,9% más que en julio de 2024. Pese a que el número total de vuelos domésticos operados en julio se redujo en 2% interanual, la capacidad promedio de asientos por vuelo aumento en 3% pasando de 153 a 161 asientos ofrecidos por vuelo[iv]. En el segmento internacional, Brasil creció 13,6% interanual, impulsado por un aumento del 43% en las llegadas de turistas internacionales por vía aérea[v]. En total, el tráfico de pasajeros en Brasil creció 7,5% respecto a julio de 2024.

“Que las aerolíneas latinoamericanas registren un crecimiento interanual del 7,2% en julio —el más alto a nivel mundial por segundo mes consecutivo— refleja no solo la fortaleza de nuestra industria, sino también la confianza de los viajeros en la conectividad que ofrece la región. Más del 60% del incremento neto interanual de pasajeros de julio provino de rutas intrarregionales, lo que demuestra un mercado cada vez más dinámico.” señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA.

México y Colombia presentaron un leve repunte en tráfico doméstico

En México volaron 11 millones de pasajeros en julio (+1,8% interanual), recuperándose tras la caída de junio (–0,4% interanual). El segmento doméstico creció 1,3% interanual y el internacional 2,4%. El tráfico con EE. UU., que constituye el tercer par de países más grande de la región después del Brasil y México domésticos, repuntó 1,3% interanual en julio, tras caer en junio (–2,1%), aunque en el acumulado enero-julio se mantiene prácticamente estable (–0,1%, 24 mil pasajeros menos).

En Colombia, tras cinco meses de caídas, el tráfico doméstico creció 0,6% interanual en julio, aunque en enero-julio acumula una baja de 1,7%, afectada por el tráfico originando en Bogotá (–4,6% acumulado), que concentra más del 30% del total. En contraste, el mercado internacional de pasajeros creció 6,7% interanual, impulsado por el aumento con países vecinos; Ecuador (+12%), Brasil (+27%), Perú (+21%) y Venezuela (+11%).

Chile y Ecuador; crecimientos más moderados de vuelos

Chile tuvo su peor mes en lo que va corrido del 2025, con un aumento marginal en el total de pasajeros transportados de apenas 0,8% comparado con julio de 2024. El tráfico doméstico tuvo una contracción del 2,4% interanual, mientras que el internacional creció 4,6%. En Ecuador, el tráfico total creció 4,1% interanual en julio, impulsado por el incremento del segmento internacional que creció 5,6%. Las llegadas vía aérea de turistas internacionales residentes en Estados Unidos a Ecuador tuvieron un aumento del 11%[vi] interanual, lo cual ayudo a jalonar el incremento de tráfico internacional.

Caribe y Centroamérica con un aumento en su registros de vuelos

El tráfico desde y hacia el Caribe creció 6.2% interanual en julio, impulsado por República Dominicana, el mayor mercado de la subregión, que avanzó 5.5%. El tráfico entre República Dominicana y EE.UU. se recuperó levemente, con un alza de 5.2% interanual tras la caída de junio (–1.1%). Jamaica, el segundo mercado más grande del Caribe, registro en julio su mejor mes del año, creciendo 13.1% interanual con 703.000 pasajeros en total. Guyana, un mercado pequeño, pero de gran dinamismo en los últimos años, creció 12% interanual en julio y acumula un 18% más de llegadas internacionales en 2025[vii].

Costa Rica registró una expansión interanual del 7% en julio, impulsado por la llegada turistas internacionales vía aérea desde Sudamérica (+17.7%) y Europa (+3.9%). Las llegadas desde EE. UU. repuntaron marginalmente (+0.3%), aunque en el acumulado enero-julio cayeron 2.3%[viii]. En El Salvador, el tráfico creció 2.4% interanual en Julio después de 5 meses seguidos de descensos. En lo que va corrido de 2025, El Salvador ha movilizado un total de 3 millones de pasajeros. En Guatemala, el trafico total tuvo un incremento del 3.9% interanual en julio, con 453.000 pasajeros movilizados en total.

Noticias Argentinas