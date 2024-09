Alarma en La Angostura por el bajo nivel de ocupación en el invierno: «La peor temporada que recordemos»

Los bajos índices de ocupación, consideraron, no estuvieron vinculados con las tarifas. Foto: archivo

Con poca presencia de público argentino, la temporada invernal en Bariloche estuvo marcada por la presencia del turismo de Brasil. Los segmentos hoteleros de cuatro y cinco estrellas alcanzaron un 83% de ocupación; mientras que el resto registró un 70%. A unos 90 kilómetros de distancia, Villa La Angostura no corrió la misma suerte.

La localidad turística arañó el 40% de ocupación en julio, un número muy lejano de aquel 80% que había logrado en julio del 2023.

La mitad de esos visitantes fueron extranjeros (brasileños, paraguayos y uruguayos) y, el resto de Neuquén y Buenos Aires.

“No deja de llamarnos la atención: el cerro Bayo fue el centro de esquí más económico de Argentina. Pese a ese esfuerzo, tampoco logramos revertir el número de ocupacion”, se lamentaron los empresarios del sector turístico. En el Bayo, el valor para esquiar durante la temporada alta alcanzó los 79.900 pesos contra los 115 mil pesos en el cerro Catedral de Bariloche.

Las miradas coinciden: La Angostura “no tuvo una promoción adecuada para afrontar la situación económica que se padece”.

Martín Suero, presidente de la Asociación de Hoteles de Villa La Angostura, advirtió que “Bariloche tuvo una buena temporada pese a las dificultades de los tiempos que vivimos, al igual que San Martín de los Andes. Si bien tuvieron una temporada más baja de lo habitual, no dejó de ser una buena temporada”. Resaltó que ambas ciudades vecinas de La Angostura tienen un punto a favor como es el aeropuerto. “Son destinos asegurados por su aeropuerto. La Angostura, en cambio, está en el corazón de los parques nacionales y eso dificulta la venta”, dijo Suero.

Consideró que los bajos índices de ocupación no estuvieron vinculados con las tarifas. “Cuando vendíamos este invierno y notábamos que no había un nivel de consultas, hicimos el esfuerzo de bajar las tarifas. Aún así, la aguja no se movió. También incide un alto índice de alojamientos informales que hacen que la competencia sea desleal”, recalcó.

La principal preocupación es que no podemos tener otra temporada alta fallida. Desde la Asociación de Hoteles estamos presionando para que se lleve adelante la promoción necesaria para anticiparnos y rescatar la temporada de verano”. Guillermina Ojeda, Asociación de Hoteles y Cámara de Comercio de Villa La Angostura.

Guillermina Ojeda, integrante de la Asociación de Hoteles y Cámara de Comercio de Villa La Angostura, definió esta temporada como “la peor que recuerda”. Mencionó que superó incluso el 2019, año en que una roca se desprendió de la ladera del cerro y cayó sobre el asfalto en la ruta 40. “Ese año quedamos incomunicados y julio cerró en el hotel con un 57% (fue el año más bajo); este mes de julio, en cambio, estuvimos un 20% por debajo”, detalló.

También se refirió a la cercanía con los dos aeropuertos de Bariloche y San Martín de los Andes y mencionó que “aún así no podemos traccionar turistas con un transfer a una hora hasta Villa. Falta posicionamiento del destino a nivel país e internacional. Nos comieron los vecinos en cuanto a difusión”. Recalcó que el gobierno de Neuquén encabezó un trabajo de promoción con los atractivos de la provincia, pero advirtió que “el posicionamiento de cada destino corresponde a cada destino”.

Los empresarios hoteleros de La Angostura reconocen la necesidad de reforzar la promoción “a fin depara remontar la temporada de verano especialmente con la mirada puesta en Chile y Brasil a fin de solventar los golpes económicos del país”. La apuesta grande, coinciden, será la Feria Internacional de Turismo. “No hay que cometer el mismo error de la falta de promoción de este invierno.