Alerta doble en Neuquén: detectaron nuevo caso de tos convulsa y se activó el protocolo por sospecha de sarampión

Neuquén lanzó una alerta para confirmar otro caso de tos convulsa (coqueluche) y advertir un posible caso de sarampión en la provincia. En relación al primero, las autoridades señalaron que el caso fue detectado en una niña de 8 años de Plottier y por el segundo, se informó que se está investigando a un posible paciente de 5 años, oriundo de Senillosa.

Mediante un comunicado, Provincia informó que el sistema de salud se encuentra en «máxima alerta» tras la sospecha de un caso de sarampión en un menor de Senillosa y la confirmación del caso de coqueluche (tos convulsa) en una niña de Plottier.

Resaltaron que la «doble emergencia sanitaria generó una intensificación inmediata en los llamados oficiales a la población para iniciar o completar los esquemas de vacunación».

Confirmaron un caso de tos convulsa en Plottier

Sobre el caso de tos convulsa detallaron que se lo detectaron a una paciente de 8 años luego de que se le realizaran análisis de laboratorio y los resultados detectaran la presencia de Bordetella pertussis. «La niña había iniciado síntomas a fines de noviembre, incluyendo tos paroxística y vómitos», informaron.

La investigación que se realizó al confirmar que la nena tenía la enfermedad reveló que tanto ella como su hermano de 13 años, quien también presenta síntomas, no cuentan con registros de vacunas en el sistema oficial. Incluso la madre confirmó que no están vacunados.

«Este dato subraya la vulnerabilidad de la familia y el riesgo para la comunidad», resaltó el Gobierno y agregó que el equipo de salud inició «el control de foco inmediato, brindando tratamiento y rastreando los contactos escolares».

Sospecha de sarampión en un nene de 5 años de Senillosa

Por otra parte, el sistema de Salud de Neuquén también activó una alerta por la sospecha de sarampión en un nene de 5 años. En este caso, el posible paciente cuenta con su esquema de vacunación completa, pero la investigación epidemiológica determinó que sus padres tienen «esquemas de vacunación incompletos o pendientes de inicio de la vacuna triple viral».

Si bien el caso aún no se confirmó, como medida de prevención dieron inicio a un rastreo que abarca a compañeros de jardín y de un centro deportivo con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad que resulta «altamente contagiosa».

Es necesario recordar que el sarampión puede presentarse en todas las edades y de manera grave, sobre todo, en niños y niñas menores de 5 años, también en personas malnutridas. «Se transmite mediante gotas que se liberan por la nariz, boca, o garganta de una persona infectada y el virus puede persistir en el aire o sobre superficies hasta por 2 horas», informó el Gobierno.