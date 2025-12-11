Activan el protocolo sanitario en Cipolletti ante un presunto caso de sarampión en un adolescente

Cipolletti activó el protocolo sanitario ante un presunto caso de sarampión. Todo comenzó a partir de una consulta en la guardia pediátrica en una clínica privada. El adolescente presentaba exantemas en la piel, el síntoma típico de la enfermedad. La pediatra que lo atendió alertó de inmediato a las autoridades sanitarias.

«El adolescente concurre a una escuela primaria y está vacunado contra el sarampión (tiene las dos dosis). No hay antecedentes de viaje, pero ante la sospecha del caso, hay que hacer actividades de bloqueo. Con la inmunización se evita la forma grave de la enfermedad. De este modo, es poco frecuente que la enfermedad desarrolle una evolución crítica», dijo Daniela Salinas, directora del Vacunatorio del hospital Pedro Moguillansky en Cipolletti.

Si bien la muestra ya fue enviada a la ciudad de Viedma para confirmar el diagnóstico de sarampión y el resultado podría estar recién mañana (de ser positivo, se enviará al Instituto Malbrán), desde el vacunatorio pusieron en marcha un operativo a fin de prevenir la propagación de la enfermedad. En primer lugar, se vacunaron los contactos estrechos del paciente y a partir del mediodía, personal de salud concurrió casa por casa en el barrio Pichi Nahuel para ofrecer el refuerzo de vacunación.

El sarampión generalmente comienza con fiebre leve a moderada, con tos y goteo de la nariz, ojos inflamados (conjuntivitis) y dolor de garganta. Luego, aparece un sarpullido que consiste en pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. La piel se ve manchada y de color rojo.

El sarpullido aparece primero en el rostro. Luego, se esparce por los brazos, el pecho y la espalda, los muslos, las pantorrillas y los pies. Y la fiebre puede aumentar abruptamente.

Salinas advirtió que, según el calendario nacional de vacunación, deben aplicarse dos dosis antes de los 6 años: por un lado, a los 12 meses y un refuerzo de la triple viral al ingreso escolar.

Ante la preocupación por las bajas tasas de vacunación infantil, el hospital Ramón Carrillo de Bariloche puso en marcha una campaña el sábado 13 y 20 de diciembre. En el Vacunatorio, entre las 9 y las 15, se aplicarán todas las vacunas del calendario, sin turno.

Está destinada a niños a partir de los 11 años y a personas con factores de riesgo. Se pide a los padres concurrir con el carnet de vacunación.