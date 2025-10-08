¡Alerta! Jueves con ráfagas intensas, descenso de temperatura y cielo gris en Neuquén y Río Negro

El cambio de tiempo se hace sentir durante esta semana en Neuquén y Río Negro, este jueves se esperan jornadas con cielo cubierto, viento intenso y temperaturas en descenso, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Hacia el viernes y sábado, la AIC anticipa un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas en los valles, mientras que en la zona cordillerana se espera que las condiciones sean inicialmente buenas, con ascenso de la temperatura, aunque mañana inestable con lluvias débiles y un descenso térmico en la región de los lagos.

Neuquén: cielo cubierto y ráfagas intensas

El jueves llegará con cielo cubierto y viento fuerte en la Neuquén. Tras un miércoles con máximas de 30 °C y cielo parcialmente nublado, el tiempo cambiará: se prevé una jornada mayormente gris, con viento del sudoeste que podría alcanzar ráfagas de hasta 60 km/h durante el día.

La temperatura máxima rondará los 28 °C, mientras que la mínima bajará a 4 °C, marcando un leve descenso respecto del día anterior.

En Roca y Cipolletti también bajan las temperaturas y llegan las ráfagas

El cambio de tiempo también alcanzará a Roca y Cipolletti, donde el jueves se prevé cielo cubierto durante toda la jornada y viento moderado a fuerte del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Las temperaturas se mantendrán en valores templados: máxima de 28 °C y mínima de 4 °C, similares a las de la capital neuquina, aunque con sensación térmica más baja por el viento.

En Las Grutas, viento intenso y descenso de temperaturas

La localidad turística de Las Grutas también experimentará un cambio de tiempo notable: el cielo permanecerá cubierto durante todo el jueves, acompañado de viento fuerte con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

La temperatura máxima descenderá a 26 °C, mientras que la mínima bajará a 5 °C, marcando un enfriamiento importante respecto del miércoles, cuando la máxima alcanzó los 29 °C y la mínima fue de 10 °C.

Viedma se prepara para un jueves ventoso y con temperaturas a la baja

En Viedma, el jueves se espera cielo cubierto durante todo el día y la noche, con viento sostenido que podría alcanzar ráfagas de 53 a 58 km/h.

La temperatura máxima será de 27 °C, mientras que la mínima descenderá a 5 °C, marcando un descenso respecto al miércoles, cuando la máxima alcanzó los 30 °C.