Alerta en la Patagonia por viento, nieve, lluvias y ráfagas de 120 km/h: qué sucede en Neuquén y Río Negro este miércoles

La semana sigue con mal clima en algunas partes del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este miércoles 8 de octubre las alertas por nieve, viento y lluvias. En algunos puntos de la Patagonia las ráfagas podrían llegar a los 120 km/h. Qué sucede hoy en Neuquén y Río Negro.

Alerta por vientos y ráfagas en Río Negro: las zonas afectadas

En Río Negro, hay alerta por viento para este miércoles por la tarde. El SMN detalló que las áreas afectadas hoy serán Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo.

«El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«, señaló el organismo nacional.

En tanto, en Neuquén no rige una alerta para esta jornada. Se esperan ráfagas de hasta 50 km/h en la zona del Alto Valle.

Alerta en la Patagonia: las zonas afectadas por lluvias, nieve y viento

En Santa Cruz y Chubut hay nivel de alerta naranja y amarillo por lluvias, viento y nevadas.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h», señaló el organismo para el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz.

Para Chubut se indicó que «el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas».

Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento